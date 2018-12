Stiri pe aceeasi tema

- De la dragoste și pana la acuzații dure, in divorțul anului, dintre Bianca Rus și Antonio Luigi Gottschling (mai cunoscut ca Giani), n-a fost decat un pas. (Ia-ți mașina visurilor tale in doar cateva luni!) Iata ca noi detalii halucinante au ieșit la iveala. Dupa ce a citit declarațiile lui Antonio,…

