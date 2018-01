Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu compot de mere a facut minuni in cazul Nicoletei Luciu. Vedeta a dezvaluit si fanilor sai cum a tinut acest regim. Iata ce a mancat:Mic dejun: o cana de compot de mere si la alte doua ore inca o cana. Pe parcursul zile trebuie sa bei cel putin 4 cani de compot.Pranz: o…

- Gabriela Cristea era hotarata sa se intoarca pe micul ecran chiar la debutul noului an dar acum nu mai este atat de sigura ca face ceea ce trebuie. Vedeta nu se poate desparti de micuta Victoria, asa ca a avut de luat o decizie grea!

- Catrinel Sandu a decis sa divorțeze de tenismenul Gabriel Trifu. Anunțul a fost facut de vedeta pe contul sau de Instagram. Vedeta a scris ca va ramane in relații bune cu fostul ei soț și ca vor face tot posibilul pentru creșterea și educarea fetelor lor.

- Bianca Rus a fost prima vedeta care, cu ocazia Craciunului, a decis sa-si faca o schimbare de look. Astfel, vedeta a renuntat la parul ei negru si a ales o nuanta de verde. Mandra de cum arata, aceasta a urcat, pe contul personal de socializare, si doua fotografii. A

- Ozana Barabancea a slabit 40 de kilograme, iar transformarea este surprinzatoare. Vedeta este aproape de nerecunoscut, mai ales ca in ultima perioada și-a schimbat și stilul vestimentar. Ozana Barabancea a postat pe retelele de socializare un mesaj in care le explica tuturor ca este foarte mulțumita…

- Nicoleta Guta se afla in fata cele mai aglomerate perioade din an, cea a Sarbatorilor, urmand sa sustina mai multe spectacole atat in tara, cat si in strainatate, unde este invitata sa cante la nuntile romanilor. Cei peste 10 ani de cand are acest program solicitant au obosit-o pe manelista, care ar…

- "Bai, ti-am furat banii din buzunar?" "Infractorul asta, bai" "Untul s-a facut 10 lei. pe cine sustineti voi, oameni buni, romanilor?!" "Noi am facut tara asta, nu tu. La puscarie cu voi" Au fost doar cateva dintre replicile aruncate intre cele doua tabere care au…

- Potrivit politistilor constanteni, un barbat in varsta de 50 de ani, din Constanta, a condus, marti, un autoturism pe soseaua Mangaliei din municipiul Constanta, iar la o intersectie cu marcajul pietonal din dreptul unui complex comercial a accidentat grav o femeie de 42 de ani care traversa pe…

- Oficiali guvernamentali de rang inalt de la Madrid au declarat pentru cotidianul britanic The Guardian ca, desi in cadrul Partidului Popular se mentine atitudinea reticenta fata de viitoare referendumuri separatiste, exista vointa politica de a initia discutii pe tema unui plan fiscal destinat regiunii…

- Locuitorii din catunul Albinen, in cantonul elvetian Valais, sunt dispusi sa scoata bani din buzunar pentru ca satul lor sa nu se depopuleze. In Albinen au ramas doar 240 de oameni, iar numarul copiilor e prea mic pentru ca scoala din sat sa mai functioneze. Ca urmare, localnicii au cerut…

- Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca pompierii au fost alertati dupa producerea unei explozii la o butelie, deflagratie produsa in Pitesti, la un restaurant. ”Explozia nu este urmata de incendiu. Exista doua victime, una cu arsuri la…

- Ozana Barabancea a divortat in anul 2004 de pianistul Sorin Terinte, insa acum se inteleg mai bine ca niciodata. Vedeta a marturisit ca a cunoscut-o si pe noua lui iubita, cu care are o relatie amiabila, deoarece considera ca nu are nici o vina pentru despartirea lor.

- Gabriela Cristea a adus pe lume primul ei copil, in urma cu o luna si trei saptamani. Atat vedeta, cat si sotul ei, sunt topiti dupa micuta Victoria si se bucura din plin de timpul petrecut alaturi de ea. Pe perioada sarcinii, prezentatoarea a luat in greutate 20 de kilograme, dar a reusit pana acum…

- Fosta prezentatoare TV Flavia Apostol este mai fericita ca niciodata! Dupa ce a reusit sa recastige controlul asupra siluetei sale, vedeta a marcat un nou succes in plan personal. Urmeaza sa imbrace rochia de mireasa.

- Adelinei Pestrițu se pare ca ii priește noua relație și este gata sa treaca la urmatorul pas. Vedeta a marturisit ca este pregatita sa devina mamica și ca iși dorește sa se intample cat mai curand acest lucru.

- Bianca Rus a primit deja inelul de logodna si se marita cu iubitul ei, pe care vrea sa-l tina departe de lumina reflectoarelor. Vedeta si-a ales deja rochia de mireasa si a fost ”dragoste la prima vedere”!

- Oana Roman este mai fericita ca niciodata, dupa ce si-a vazut implinit visul de a avea o noua emisiune. Vedeta a facut anuntul cel mare, dezvaluind primele detalii. Oana Roman a pus mana pe un nou proiect! Desi nu revine pe sticla, vedeta este incantata ca va avea o emisiune live, care va fi transmisa…

- Oana Zavoranu a facut anunțul mult așteptat, dupa ce s-a casatorit cu Alex. Vedeta a postat pe Facebook, la inceputul acestei saptamani, un mesaj in care le marturisește fanilor ca iși dorește foarte mult o anunmita rasa de pisici. Deși iși dorea sa fie baiețel, Oana Zavoranu s-a ales cu o fetița și…

- Simona Gherghe a facut un anunt disperat! Fosta prezentatoare se afla in concediu de maternitate, bucurandu-se din plin de momentele petrecute alaturi de micuta ei. Vedeta, la fel ca milioane de oameni, a fost impresionata de cazul unei tinere de doar 14 ani, care se lupta cu cancerul.

- Ioana Tufaru are probleme mari, dupa ce a pierdut din nou lupta cu greutatea, in loc sa se duca in jos, de la 90 de kilograme, ea aproape si-a dublat greutatea, ajungand la 160 de kilograme. Fiica Andei Calugareanu marturiseste sincer ca nu se poate abtine de la mancare. In urma cu putin timp, prietenii…

- A mancat de patru-cinci ori pe zi si a reusit sa slabesca considerabil. Antrenoarea de fitness Cori Gramescu marturiseste ca procesul de slabire a fost unul lent, dar cu rezultate durabile.

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf s-au casatorit in mare secret, cei doi au ajuns in fata altarului pe 9 septembrie. Nasii au fost nimeni altii decat Silviu Prigoana si partenera sa de viata, Mihaela. Bruneta a avut mari emotii in ziua in care si-a unit destinele in fata lui Dumnezeu cu iubitul ei. Vedeta…

- Liderul american a declarat intr-un interviu pentru Fox Business Network ca problema nord-coreeana ar fi mai usor de rezolvat daca Statele Unite ar avea o relatie mai buna cu Rusia. "Cred ca am putea avea o relatie buna" cu Rusia, a afirmat Trump, adaugand: "Cred ca situatia nord-coreeana…

- „In conformitate cu programul intocmit de catre CNAIR S.A. in ceea ce priveste intretinerea curenta pe timp de iarna 2017-2018, s-a incheiat semnarea tuturor celor 55 de contracte subsecvente (pe trimestrul IV 2017, valabile pana la 31.12.2017), parte componenta a Acordurilor cadru incheiate, in…

- Alina Eremia și-a propus sa se marite pana la varsta de 26 de ani. Astfel visa sa procedeze inca de cand era mica și marturisește acum ca inca vrea sa se țina de acest plan. "Așa imi doresc. Așa mi-am propus cand eram eu mica... sa nu trec de varsta de 26 de ani.", a declarat Alina Eremia intr-o…

- Mihaela Radulescu a lasat pe multi masca, dupa ce a facut public un mesaj. Vedeta a dezvaluit cum e, de fapt, relatia cu Felix Baumgartner, dupa ce multi nu le-au dat sanse impreuna. Dupa ce au citit postarea, fanii au inceput sa-i adreseze mai multe intrebari vedetei.

- Federico Luppi, cunoscut pentru pentru rolurile din filmele „Labirintul lui Pan” si „Cronos”, regizate de Guillermo del Toro, a plecat dintre noi. Vedeta, care s-a nascut pe 23 februarie 1936, in Buenos Aires, era internat de o saptamana la Fundacion Favaloro, scrie news.ro. Actor preferat…

- Dupa ani de zile in care parea ca nu isi mai gaseste fericirea, Bianca Rus nu numai ca este bucuroasa, ci se declara cea mai implinita femeie. Fosta prezentatoare TV a fost ceruta in casatorie.

- Minodora a slabit 20 de kilograme și nu vrea sa se opreasca aici. Artista masturisește ca vrea sa mai dea jos vreo 7 kilograme pentru a arata așa cum iși dorește. Minodora se simte bine in pielea ei, dupa ce și-a micșorat stomacul , in luna aprilie. Vedeta a scapat de 20 de kilograme. Minodora a slabit…