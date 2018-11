Stiri pe aceeasi tema

- Familia Beckham trece prin momente grele, dupa ce Victoria a plans doua zile și a fost internata intr-o clinica din Germania, specializata in tratarea dezechilibrelor emoționale, fiind in pragul depresiei. Totul s-ar fi declanșat de la ultimul interviu al lui David, in care și-a “umilit“ soția. David…

- Sotia sa, Tatiana, a primit si ea o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare. Cei doi ar fi comis faptele in iulie 2017, atunci cand, in doua randuri, l-au agresat pe fratele respectiv cumnatul lor. Astfel, pe 24 iulie l-au lovit cu pumnii si cu picioarele, in timp ce pe 29 iulie au mers, beti,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au inceput urmarirea penala pentru nu mai putin de cinci infractiuni, in cazul unei agresiuni grave comise asupra unui politist, care a fost lovit in cap cu un bolovan, prin geamul autospecialei de politie. Fapta s-a petrecut la finele lunii ...

- In urma cu doar cateva minute, la Petrova a avut loc un accident feroviar. La pasajul de trecere la nivel a caii ferate, la iesire spre localitatea Petrova, trenul a lovit un autoturism. Accidentul s-a soldat cu doua victime, neinracerate, ranite usor. Intervine Sectia Viseu de Sus, SVSU Leordina si doua…

- Dupa persoane au murit, duminica, pe un bulevard din Suceava, dupa ce au fost implicate intr-un accident de circulație, victimele, aflate pe o motocicleta, ramanand prinse sub roțile din spate a unului autocar plin cu turiști ucrainieni, intre care și 20 de copii. Conform Inspectoratului pentru Situații…

- Tanarul de 25 de ani, din Alimpești, care a murit, duminica, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit de trenul InterRegio Resita-Timisoara, in localitatea Gataia, va fi inmormantat joi dupa amiaza in cimitirul comunei sale. Bobița a fost plans de prieteni, rude și cunoscuți, pe…

- Un barbat de 65 de ani si-a gasit sfarsitul aseara pe o ulita din comuna braileana Visani, dupa ce a intrat intr-o altercatie cu un grup de localnici de etnie roma, in urma careia a fost batut pana cand nu a mai dat niciun semn de viata.

- Traficul este restrictionat pe soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti din Capitala, dupa ce joi soferul unui microbuz care transporta persoane a pierdut controlul asupra volanului si a intrat pe contrasens, lovind un stalp. In urma impactului, doua persoane au fost transportate la spitalul Elias.