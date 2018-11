Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Bianca Rus și-a acuzat soțul ca a batut-o, la doar o luna de cand s-au casatorit. Dupa reacția venita din partea barbatului, bruneta vine acum cu prima declarație. Aceasta acuza ca soțul ar fi batut-o, apoi ar fi fugit in lume cu tot aurul vedetei. „Asta este viata, cu bune si cu rele,…

- Prințesa Ayako a Japoniei a renunțat la titlu pentru a se casatori cu Kei Moriya, un barbat simplu. Ceremonia a avut loc la templul Meiji din Tokyo. Ayako, in varsta de 28 de ani, este cea de a treia fiica a prințului Takamodo, regretatul verișor al imparatului Akihito. Aceasta s-a casatorit cu Kei…

- In ultima vreme au aparut numeroase zvonuri potrivit carora Anca Serea și Adi Sina sunt la un pas de divorț. Anca Serea a alimentat aceste supoziții atunci cand a plecat singura in Israel, insa niciunul dintre ei nu a vorbit pe marginea acestui subiect.

- Ela Craciun a nascut un baietel. Este a treia nastere naturala a vedetei! Sosirea pe lume a baietelului sau a avut loc la maternitatea Regina Maria si fost un moment cu puternica incarcatura emotionala atat pentru prezentatoarea TV, cat si pentru familia sa. Sotul a fost prezent la maternitate, iar…

- Clotilde Armand si sotul sau, Sergiu Moroianu, s-au inscris in competitia din USR pentru alegerile europarlamentare, sustin surse politice pentru „Adevarul“. In total, 89 de candidati ravnesc la locurile eligibile pentru Bruxelles, ordinea pe lista urmand sa fie stabilita prin votul tuturor membrilor…