- Cuplurilor de pe „Insula Iubirii” li s-a mai alaturat o pereche. Gia și Bogdan eu plecat in Thailanda pentru a-și testa iubirea și pentru a vedea cat de departe se manifesta increderea intre cei doi.

- Abia stabilita in Bucuresti, ispita Bianca Pop de la Insula Iubirii face rocada cu vechea generatie de fete aspirante la celebritate! Bruneta s-a mutat intr-unul dintre cele mai luxoase ansambluri de locuinte, s-a tunat si a lasat scoala deoparte! A spus tot adevarul despre studiile ei, pentru Xtra…

- Soc la "Insula Iubirii"! Dana, ispita de care Aurel era indragostit pana peste cap, a parasit competitia in aceasta seara. Locul ei insa, a fost luat de nimeni alta decat fosta lui iubita, Alexandra!

- Armonia primei seri in Thailanda va fi spulberata, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Alarma a instaurat haosul și panica in randul fetelor și a adus cel mai...

- Aurel i-a facut o destainuire indecenta ispitei Dana, dupa ce a ramas alaturi de ea, singur, in primul episod al celui de-al cincilea sezon Insula Iubirii. Concurentul i-a spus acesteia ca s-a autosatisfacut uitandu-se la un videoclip cu ea.

- Hannelore pare ca nu poate trece nici in ruptul capului de despartirea de Bogdan, barbatul alaturi de care a fost in Thailanda si cu care s-a si casatorit, dupa terminarea emisiunii. Un mesaj postat pe retelele de socializare a ridicat semne de intrebare!