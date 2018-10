Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia romana formata din premierul Dancila, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a avut o intrevedere cu Seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresedintele si…

- Avertizment meteo de ultima ora, va fi o iarna cu fenomene extreme. Romania nu este ocolita de schimbarile climatice, iar specialistii pun toate aceste modificari ale vremii pe seama incalzirii globale.

- Controversatul judecator Cristi Danileț, fost membru al CSM, a organizat, duminica, la București, alaturi de alți judecatori și procurori, o acțiune de protest pe treptele Curții de Apel. Magistrații nu au facut scandari, ci au purtat coli A 4 pe care și-au scris diferite mesaje.Intrebat daca…

- Primarul orasului Viseu de Sus, Vasile Coman, exercita presiuni asupra celor 588 de viseuani care au semnat listele „ fara penali ”. Acesta a trimis adrese catre cetateni,prin care ii convoaca la sediul primariei. Aici oamenii sunt pusi, in fata mai multor functionari din primarie, sa dea o declaratie…

- Astazi incepe anul școlar 2018-2019, an marcat de doua evenimente majore pentru istoria moderna a Romaniei: celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire și preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europene. Dumneavoastra, elevii și cadrele didactice, sunteți actori ai celor doua momente…

- Spectacolul pus in scena de actuala coaliție de guvernare are un singur scop: controlul politic al justiției și serviciilor de informații, singurele instituții din Romania care inca nu sunt total subordonate pentru a desavarși regimul autocratic instaurat dupa alegerile parlamentare din 2016. In acest…

- Delegația celor de la Hajduk a ajuns in cursul nopții de marți spre miercuri in Romania, procedand exact ca FCSB la meciul tur. Croații au ales sa vina mai devreme la București, nu in preziua meciului, așa cum se intampla de obicei. In tur, cele doua echipe au terminat la egalitate, 0-0. Manșa secunda…

- Intrebat in cadrul interviului acordat DC News daca Augustin Lazar urmeaza sa fie supus evaluarii, ministrul justiției a spus ca „pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii". In platoul Antena 3, a fost comentata declarația ministrului. „Domnul ministru face o evaluare din perspectiva…