Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei a anuntat ca a finalizat negocierile cu Damen Shipyards Group, compania urmand sa cesioneze actiuni, gratuit, catre Santierul Naval 2 Mai S.A. Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate in seara zilei de…

- Bianca Dragusanu a povestit intr-o emisiune TV despre o situatie din viata ei. Blondina a marturisit faptul ca are o prietena care are 14 ani, iar unul dintre profesorii ei o cearta incontinuu, pentru ca vedeta si micuta se inteleg foarte bine.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat marti ca gasirea unei solutii post-Brexit pentru granita dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord este cruciala, relateaza agentia DPA. Dupa o intalnire la Berlin cu premierul Republicii Irlanda, Leo Varadkar, dna Merkel a estimat…

- 1. Buric proeminent Buricul care iese in exterior manifesta un caracter puternic, scrie dot.ro. Esti mereu incapatanat si perseverent. Totusi, iti formezi principiile si credintele dupa ce te-ai gandit serios la ele. Iti place sa fii in centrul atentiei. Citeste si Oana Zavoranu, REACTIE…

- Fosta angajata a Agentiei Zlatna a CEC Bank, acuzata ca a delapidat peste 6,3 milioane de lei si peste 273.000 de euro, a fost condamnata anul trecut de Tribunalul Alba la 3 ani de inchisoare cu executare. Aceasta a fost condamnata și la plata, in solidar cu banca, a sumelor de 4.227.940 de…

- Ministerul Sanatații cauta soluții pentru pacienții a caror viața depinde de administrarea imunoglobulinei, produs care nu se mai gasește nicaieri in Romania. 10.000 de astfel de doze vor intra in țara, in cel mult doua saptamani, a anunțat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. „Problema imunoglobulinelor…

- Romania a pierdut un credit de 465 de milioane de euro pentru metrou, contractat de la Banca Europeana de Investiții (BEI), arata raportul Curții de Conturi pe anul 2016 , ultimul disponibil. Banii trebuiau folosiți pentru Magistrala 5, pe tronsonul Universitate – Pantelimon, dar au fost pierduți dintr-un…

- Pentru a-si ascunde neputinta de a gestiona eficient dezvoltarea sportului cu mingea la cos din Romania, FR Baschet pune la cale un nou sistem competitional, unicat in Europa. Vorbim despre un „ghiveci colorat” denumit pompos Superliga. Concret, avand sustinerea neamurilor si a unor antrenori…

- Fara sa fie descurajat, primarul vrea insa sa construiasca acolo un carusel montan care sa functioneze si pe perioada verii. Investitia de 7 milioane de euro, care a indatorat orasul, pentru urmatorii 20 de ani, s-a dovedit un esec. Problema: altitudinea maxima este de 683 de metri, iar temperaturile…

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Cand vine vorba despre relatii, Bianca Dragusanu este ferma si pe pozitii, mai ales daca este vorba despre partenerul ei. Blondina a povestit faptul ca la inceputul relatiei simti o bucurie de nedescris, iar, la final, mai ca iti vine sa-ti iei campii!

- Este ziua de nastere a Biancai Dragusanu, motiv pentru care toti cei care o iubesc i-au pregatit o multime de surprize. Chiar daca Victor Slav merge cu ajutorul carjelor si are piciorul in ghips, nu vrea sa lase ca aceasta zi sa treaca fara sa pregateasca si el ceva la aniversarea a 36 de ani.

- Centrul de Investigații Media a facut anul trecut o serie de investigații jurnalistice pentru a afla cum recupereaza statul prejudiciile facute prin infracțiuni de corupție. Astazi are loc conferința finala a acestui proiect. Jurnaliștii și reprezentanții instituțiilor statului cauta soluții pentru…

- Rascoala in toata regula in PSD. Liviu Dragnea a convocat un Comitet Executiv National pentru a stabili configuratia partidului. Acesta va cere si un vot de incredere din partea organizatiilor judetene. Numai ca miza mare este aceea ca el sa fie presedintele partidului si anul viitor si astfel sa…

- Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, Ana Roman a fost prezenta la emisiunea Wowbiz, care este moderata de Andreea Mantea și Victor Slav, scrie cancan.ro. Pe 14 februarie, de Ziua Indragostițlor, la cateva ore dupa emisiune, mai exact la 3 dimineața, Victor s-a gandit sa ii trimita un mesaj brunetei.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- Atunci cand vine vorba de gasirea adevaratei iubiri, nu crede orice auzi! Sau, cu alte cuvinte, nu orice zboara se mananca! Pentru ca, in ceea ce privește relațiile și sfaturile de dating, nu exista scurtaturi. Trebuie sa incerci chiar pe pielea ta (sau, ma rog, pe pielea voastra) ce funcționeaza și…

- Bianca Dragusanu a vorbit intr-o emisiune TV despre una dintre prietenele ei, care si-a blestemat iubitul, cei doi fiind despartiti de doua zile. Blondina a marturisit faptul ca ea crede ca un blestem reprezinta un tip de declaratie de dragoste.

- O problema dintr-un manual de clasa a II-a a reusit sa starneasca o adevarata revolta, mii de parinti acuzandu-i pe autorii cartii ca isi bat joc de elevi! “Trei frati au produsul varstei 12. Cati ani are fiecare daca cel mai mare are ochii verzi?” – aceasta este problema care a declansat o adevarata…

- Rectorul Universitații Tehnice Cluj: "E greu sa ținem tinerii in instituție, cu salariile pe care le au in IT" Rectorul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Vasile Topa, semnaleaza o problema care va trebui rezolvata: cea a cadrelor didactice, mai ales din zona tehnologiei informației (IT). …

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat ca nu se teme ca va fi revocat din functie. Totodata, el a spus din nou canu exista temei legal pentru schimbarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri ca nu se teme ca va fi revocat din functie, reiterand ca nu exista temei legal pentru schimbarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea…

- Este unul dintre cele mai cunoscute modele plus size, dar acest lucru nu a dezavantajat-o deloc, ba chiar i-a adus faima. Iskra Lawrence, pentru ca despre ea este vorba, si-a etalat, din nou, trupul la plaja.

- Brașovul este primul oras din tara care a elaborat Strategia de Incalzire a Municipiului, conform cerintelor impuse de normele tehnico economice de la nivelul Uniunii Europene. Pana in anul 2050, autoritațile locale trebuie sa implementeze toate solutiile gasite la problemele actuale ale sistemului…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au fost weekend-ul trecut la munte. Din pacate, prezentatorul tv a suferit un accident și s-a ranit destul de serios la picior.Victor Slav este nevoit sa se deplaseze in carje o anumita perioada de timp. Partenera lui de viața a facut tot posibilul pentru a-l ajuta și…

- Deputatul Victor Ponta a declarat, luni, ca este obligatia premierului de a se intalni periodic cu guvernatorul Bancii Nationale, dar ideea ca interventia BNR ar rezolva problema ratei inflatiei este "o minciuna". Intrebat despre afirmatiile potrivit carora Banca Nationala ar trebui sa intervina…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au fost weekend-ul trecut la munte. Din pacate, prezentatorul tv a suferit un accident și s-a ranit destul de serios la picior. Victor Slav este nevoit sa se deplaseze in carje o anumita perioada de timp. Partenera lui de viața a facut tot posibilul pentru a-l ajuta și…

- Bianca Dragusanu si Victor Slav au avut parte de momente pe care le-au petrecut impreuna, pe partie. Blondina si partenerul de viata al acesteia au cazut de comun acord sa se relaxeze la munte, lucru ce s-a si intamplat.

- Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de al Doha, in urma accidentarii suferite in meciul cu americanca Catherine Bellis, din sferturile de finala. Dupa ce a efectuat un RMN, Simona Halep a aflat ca ar avea tendinita și lichid la unul dintre picioare, urmand sa lipseasca pana la turneul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in contextul declaratiilor facute de sefa DNA, ca Laura Codruta Kovesi nu vede "barna din ochiul ei, ci cauta defecte in ochii altora", precizand ca nu se face nicio presiune asupra DNA. "Am vazut cateva extrase in presa din discursul doamnei…

- Partidele de opoziție au cerut astazi desfașurarea audierilor parlamentare in problema construcției pe riul Nistru a hidrocentralei de la Dnestrovsk, informeaza Noi.md. Solicitarea a fost enunțata de PLDM și susținuta de celelalte formațiuni de opoziție – PSRM, PCRM și PL. Potrivit deputaților, au parvenit…

- Obiectivul de importanța naționala asumat de PSD – acela de a opri exodul medicilor și asistenților din țara – devine realitate. Pentru prima data specialiștii romani din sistemul de sanatate ajung sa aiba salarii europene, urmare a majorarilor substanțiale dispuse prin legea unica a salarizarii inițiata…

- E abia inceputul anului si poate rezolutiile inca-ti sunt proaspete in minte. Una dintre ele poate e sa incepi sa investesti. Anul asta. Anul 2018 e anul in care vei incepe sa investesti, dar in ce? Problema e ca exista atatea optiuni de investitie incat procesul de selectie devine de-a dreptul coplesitor.…

- Gabriel Biris, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, pune la zid ultimele modificari legislative pentru munca partiala si pentru cea din sectorul IT, aratand ca angajatorii celor cu contracte part-time vor plati contributii de 3 ori mai mari decat salariul angajatului, iar problemele din IT…

- Fostul presedinte de la Pandurii, Marin Condescu, sustine ca sunt probleme la noul stadion din Targu Jiu, pe care autoritatile se fac ca nu le vad. „Confortul spectatorului, in acest moment, nu este cel mai bun pentru un spectacol d...

- Politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Buzau au continuat desfasurarea de activitati pe raza de competenta in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente. Si de aceasta data, au fost vizati atat conducatorii auto care nu acorda prioritate de trecere pietonilor,…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Vizibili sau mai greu de identificat atunci cand nu muncesc la spațiile verzi, la curațarea trotuarelor de zapada sau la alte lucrari publice, pietrenii care traiesc din ajutorul social sunt cam aceiași, luna de luna, de ani buni. In Piatra Neamț, persoanele care vor sa primeasca bani, sub forma venitului…

- Sotii Lis se confrunta cu noi dificultati financiare, iar acest lucru a facut-o pe Oana sa ia noi masuri si sa inceapa sa vanda din hainele sotului ei.Fostul edil al Capitalei s-a aratat deranjat de initiativa sotiei sale si a decis sa se baricadeze in casa.„Relatia noastra e bazata pe un parteneriat.…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca nu se pune problema platii spitalizarii in cazul copilului de 9 ani din Oradea si ca decont de cheltuieli nu este o factura. "Informatia care a aparut in presa a fost usor eronata. Parintelui nu i s-a prezentat factura, i s-a prezentat un decont…

- Cristian Tudor Popescu a a anunțat a intenționeaza sa conteste în instanța sancțiunea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, care a votat în unanimitate o hotarâre prin care Cristian jurnalistul a fost

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Dupa ce a fost facuta praf de mama adoptiva a Gabrielei Cristea, Bianca Dragușanu i-a dat o replica sugestiva și sfidatoare, prin care-i arata ca nu-i pasa de ce spun gurile rele. Blondina se simte bine pe scaunul de prezentatoare la „Te vreau langa mine” și pare destul de sigura pe viitorul ei aici,…

- In decretul publicat miercuri in Monitorul Oficial se arata ca "se desemneaza doamna Viorica Dancila in calitate de candidat la functia de prim-ministru pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programuljui si listei noului guvern potrivit art 103 (alin.2) din Constitutia Romaniei,…

- Bianca Dragusanu a aparut pentru prima oara intr-o emisiune TV alaturi de Bogdan Dragos, fratele ei vitreg. Blondina a venit in platou la unei emisiuni si a vorbit despre trauma prin care a trecut in urma cu 2 luni. Vedeta a dezvaluit ca este foarte apropiata de fratele ei si ca este si buna prietena…

- Este pe cale sa izbucneasca un scandal? Gabriela Cristea este foc si para pe Bianca Dragusanu, cea care i-a luat locul in emisiunea in care spera sa se intoarca. Vedeta a facut declaratii la care oamenii nu se asteptau.