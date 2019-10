Stiri pe aceeasi tema

- Ficatul gras este considerata una dintre cele mai viclene boli, care te macina pe tacute. Potrivit unor studii, steatoza hepatica sau ficatul gras este punctul de pornire al tuturor bolilor hepatice grele. Medicii recomanda un regim alimentar respectat cu strictețe, pentru ca afecțiunea sa nu duca…

- Kim Kardashian, in varsta de 38 de ani, a facut mai multe investigații medicale amanunțite dupa ce nu s-a simțit bine. Medicii i-au spus vedetei ca este suspecta de lupus, dar s-a dovedit ca ea sufera de o alta boala autoimuna. Vedeta "Keeping Up With Kardashians" și-a exprimat ingrijorarile medicale…

- David Fajgenbaum, in varsta de 34 de ani, sufera de o boala autoimuna foarte rara care era sa-l omoare de mai multe ori. Dar dupa ce medicii nu au reușit sa faca nimic pentru el și au ajuns chiar sa-i spuna sa-și faca testamentul, tanarul a gasit singur un tratament. Fajgenbaum a descoperit cand era…

- Vedeta de reality show americana Kim Kardashian a fost anunțata de medici ca ar putea suferi de o boala autoimuna, lupus, dupa ce un test de depistare a anticorpilor a ieșit pozitiv, potrivit CNN.Premiera celui de-al XVII-lea sezon al reality show-ului "Keeping Up with the Kardashians" a expus…

- Catalin Botezatu ar suferi de cancer de colon, conform unor surse, iar medicii i-au extirpat jumatate din intestin. "Operația a durat aproximativ șase ore, timp in care i-au scos jumatate de colon și i-au facut chimioterapie hipertermica, o procedura prin care au indepartat orice risc de extindere…

- In august 1989, Marcel Sabou și Gheorghe Viscreanu, fotbaliști la Dinamo in acel moment, au evadat din lotul romanilor dupa un meci european cu Atletico Madrid. Legatura dintre cei doi a ramas una...

- Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea reactioneaza la afirmatiile liderului senatorilor PNL, Florin Citu, care sustine ca majoritatea bugetarilor "sunt praf la locul de munca" si ca acestia trebuie sa fie de acord sa lucreze fara a primi vouchere, tichete de vacanța, sporuri și pensii speciale. Piperea…

- In Danemarca, peste 65 la suta din populația cu varsta de peste 16 ani sufera de cel puțin o boala cronica. Cele mai intalnite maladii sunt diabetul și insuficienta cardiaca. Studiul a fost facut pe baza fișelor medicale din spitale și de la cabinetele medicilor de familie.