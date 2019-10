Stiri pe aceeasi tema

- Scandal monstru in parcarea unui club de fițe din Herastrau, acolo unde Bianca Dragușanu și Alex Bodi iși petrecusera seara. Dupa ce au ieșit din locație, intre cei doi a avut loc un conflict, in urma caruia sexoasa blonda a avut de suferit

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au casatorit in secret in urma cu cateva saptamani. Cei doi au ales sa faca pasul cel mare in ciuda conflictelor și desparțirilor repetate care le-au marcat relația. Bianca Dragușanu și Alex Bodi se pare ca sunt certați, din nou, chiar in perioada in care ar trebui sa…

- Bianca Dragușanu are de gand sa scoata bani frumosi din mersul la altar și dansul miresei, cum a facut cand s-a maritat cu Victor Slav, doar ca acum a ridicat mult pretul, scrie Libertatea. Catalin Botezatu dezvaluie MOTIVUL REAL pentru care Bianca Dragusanu si Alex Bodi S-AU CASATORIT…

- Abilitatea de a vorbi in public este una dintre cele mai cautate abilitati soft in 2019, motiv pentru care angajatorii din Romania sunt din ce in ce mai deschisi sa investeasca in programe de public speaking, constienti fiind de impactul acestora...

- La numai cateva zile de la casatoria cu Alex Bodi, Bianca Dragușanu a pozat fericita in brațele soțului ei. intr-o imagine publicata in online, Bianca Dragușanu apare alaturi de cel de-al doilea soț al ei, Alex Bodi. Cei doi au pozat intr-un restaurant, Bianca Dragușanu fiind toata numai un zambet in…

- Joi, 1 august 2019, Bianca Dragușanu s-a casatorit pentru a doua oara. Bianca Dragușanu s-a cununat civil cu iubitul ei, Alex Bodi. Aceasta este cea de-a doua casatorie a Biancai Dragușanu. Vedeta a mai fost casatorita cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, impreuna cu care are o fetița, Sofia…

- Cand toata lumea credea ca a ajuns la final, telenovela dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi si-a mai consumat un episod. Cel mai tare de pana acum! Cei doi amorezi s-au impacat si, mai mult decat atat, se pregatesc sa faca pasul cel mare. Afaceristul i-a cerut mana focoasei blondine - informatie dezvaluita…

- Gabriela Firea a demascat, in direct, la Romania TV, jocul de disidența facut de Viorica Dancila și Liviu Dragnea, cu puțin timp inainte ca liderul PSD sa fie condamnat. Potrivit primarului general intre premier și Liviu Dragnea nu a fost nicio clipa o relație tensionata, așa cum au lasat sa se inteleaga.Citește…