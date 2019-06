Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi nu inceteaza sa ne uimeasca! Dupa ce s-au certat si s-au impacat de nenumarate ori, cei doi amorezi au mai bifat un episod de tinut minte. Celebrul barbat a cedeat in fata „ispitei”, chiar sub privirile superbei blondine si ale paparazzilor Spynews.ro.

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu au fost mai sinceri ca niciodata in aceasta seara, in platoul emisiunii Xtra Night Show. Cei doi au vorbit pe șleau despre relația lor, dar și despre foștii parteneri.

- Povestea de dragoste dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi a intrat intr-o noua etapa! Dupa mai multe certuri si impacari, superba blondina a primit inelul de logodna din partea iubitului sau.

- Bianca Dragușanu a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, daca ar fi sa ținem cont de cea mai recenta postare a vedetei de pe contul de Instagram. Cei doi au fost filmati in timp ce stateau la o masa, iar afaceristul i-a pus la un moment dat inelul pe deget. Fanii nu și-au dat seama daca este ceva…

- Bianca Dragușanu a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu Victor Slav. Dupa o perioada tumultoasa pe plan sentimental, vedeta și-a deschis sufletul și a facut marturisiri despre cel care i-a fost soț și este tatal fetiței sale, Sofia Natalia. Bianca Dragușanu, in varsta de 37 de ani, și Victor…

- Abia ce s-au intors dintr-o vacanța de lux, ca urmeaza inca una! Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns din nou pe meleaguri straine, insa destinația lor este una pe care o cunosc foarte bine!

- Alex Bodi si Bianca Dragusanu s-au imbarcat in cel mai luxos zbor spre Hong Kong, iar vedeta a calatorit ca o printesa in propria ei cabina, cu dus, bar, Internet. Un zbor la clasa business ofera una dintre cele mai luxoase calatorii comerciale posibile, cu locuri spatioase si dotari si servicii…