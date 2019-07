Stiri pe aceeasi tema

- Cazul unei fetițe in varsta de 10 ani care a fost violata șoi omorata a șocat Columbia. Tragedia a avut loc in localitatea El Retorno, acolo unde cadavrul victimei a fost gasit la patru ore dupa ce disparuse dintr-un magazin. Sharick Alejandra Buitrago Rayo era o fetița extraordinar de frumoasa. Ultima…

- Șase persoane, dintre care trei sunt copii, au fost ranite vineri in urma unui accident care a avut loc inb comuna Plopșoru, din județul Gorj. Mașina in care se aflau aceștiua s-a izbit de un cap de pod. Femeia care era la volanul mașinii in care se aflau cele șase persoane a pierdut controlul maținii.…

- Victor Slav este un barbat liber in prezent și iși indeplinește cu multa conștiinciozitate indatorirea de tata. Astfel, prezentatorul de televiziune se ocupa indeaproape de micuța Sofia, fiica sa și a Baancai Dragușanu, careia lunar ii platește o pensie alimentara edstul de consistenta. Victor Slav primește…

- Alex Bodi, actualul iubit al Biancai Dragușanu, a dezvaluit in ce relații este cu fostul partener de viața al vedetei, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Bianca Dragușanu și actualul ei iubit., Alex Bodi, au fost prezenți in platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1. Printre altele,…

- Bianca Dragușanu și-a inregistrat fetița in timp ce recita poezii. Micuța este adorabila. Sofia Natalia, fiica Biancai Dragușanu și a prezentatorului de televiziune Victor Slav, este dragalașenia intruchipata. Vedeta și-a filmat fetița in timp ce aceasta recita poezia "Cațeluș cu parul creț". Deși…

- Cu cine seamana micuța Sofia Natalia? Fetița lui Victor Slav și Bianca Dragușanu a reușit sa moșteneasca frumusețe de la ambii parinți, iar acum a crescut suficient de mult incat fanii sa poata trage o concluzie.

- Bianca Dragușanu s-a pozat alaturi de fiica ei, iar fanii au comentat imediat despre tatal micuței, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Pe contul sau de socializare, Bianca Dragușanu a postat o fotografie in care apare alaturi de fiica ei, Sofia Natalia, la intrarea intr-un mall. "Iubirea mea…