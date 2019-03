Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost protagonista unor scandaluri la Asia Express, Bianca Dragușanu s-a lasat pagubașa. A parasit competiția. Bianca Dragușanu s-a retras de la show-ul Asia Express, de la Antena 1. Aceasta a fost rapusa de condițiile grele de la competiție. De altfel, ea a fost protagonista unor momente deloc…

- Dupa ce și-a obișnuit admiratorii cu fotografii perfecte, trecute prin filtre și in care iși etaleaza silueta perfecta, Bianca Dragușanu a surprins cu o poza din copilarie. Vedeta era curioasa daca fanii ei o vor recunoaște, astfel ca a postat doua fotografii: una cu ea și cealalta cu sora ei, Oana…

- Adda a fost și este in continuare una dintre cele mai nonconformiste artiste de la noi. Vedeta are un stil vestimentar aparte, iar machiajul pe care il abordeaza uneori este desprins din cele mai cool reviste.

- Bianca Dragusanu traieste o poveste de dragoste cu Alex Bodi, cu care, de altfel, s-a si mutat impreuna. Vedeta are o relatie foarte buna si cu Victor Slav, tatal fetitei sale, Sofia Natalia, si nu se implica niciunul in relatia celuilalt, decat daca este implicate copilul lor. Desi petrece foarte mult…

- Bianca Dragușanu este mai fericita ca niciodata in compania lui Alex Bodi. Vedeta a postat o fotografie pe contul ei de Instagram, in care apare la cina in Turcia, cu Alex Bodi. Cei doi sunt zambitori și se simt perfect unul in compania celuilalt. Bianca Dragusanu si Alex Bodi, din nou impreuna.…

- Iuliana Marciuc pare ca a intinerit cațiva ani. Vedeta a povestit totul despre activitatea pe care o desfașoara la sala și a dezvaluit cum a reușit sa scape de kilogramele in plus. „Eu am reușit sa slabesc 6 kg in doua luni, ceea ce a fost oricum extraordinar. Conteaza ca am intinerit cu 8 ani, varsta…

- Bianca su Alex sunt tot timpul impreuna, si formeaza in ochii tuturor perechea perfecta, scrie wowbiz.ro. Ea, o adevarata printesa, in timp ce el, este omul care o rasfata cu daruri scumpe si o trateaza cum isi doreste ea cu adevarat! Poate tocmai de aceea, pare ca timpul nu le ajunge, motiv de a…