Bianca Dragușanu s-a afișat in lenjerie intima in fața fanilor ei de pe rețelele de socializare. Acesta a postat doua imagini in care apare sumar imbracata, chiar inainte de incheierea anului 2018. Bianca Dragușanu și-a luat adio de la anul care tocmai s-a incheiat in lenjerie intima. Așa apare vedeta in doua imagini pe care le-a postat pe contul ei de Instagram, fotografii pe care le-a insoțit de mesajul: „La revedere 2018! Ai fost minunat, dar ce e mai bun de-abia urmeaza!… Noapte buna, ingerași! Sa inceapa cel mai bun an!”. Bianca Dragușanu și-a petrecut Revelionul in compania unor prietene,…