- Cristina Șișcanu (34 ani), soția lui Madalin Ionescu (48 ani), i-a scris pe Instagram lui Chrissy Teigen (32 ani). Ea a comentat la o poza in care soția lui John Legend (39 ani) apare alaturi de cei doi copii și de mama ei, iar fanii vedetei de peste ocean au raspus imediat suparați. La scurt timp dupa…

- Bianca Dragușanu i-a sucit mințile lui Alex Bodi, iar asta o spun chiar apropiații cuplului. Mai mult, atunci cand au fost impreuna in Spania, Bianca Dragușanu a cunoscut-o și pe fost soție a lui Alex. Curios sau nu, cele doua femei s-au ințeles foarte bine, iar acum pastreaza legatura prin intermediul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi dau toate semnele ca formeaza un cuplu și par mai fericiți ca oricand, mai ales dupa minivacanța pe care au petrecut-o in Spania și Franța. La finalul saptamanii trecute, Bianca Dragușanu și-a facut bagajele și a plecat in Spania. Vedeta nu a mers singura, ci…

- In timp ce Bianca Dragușanu se distreaza in Paris și este rasfațata la maximum de Alex Bodi, fostul ei iubit Tristan Tate slabește vazand cu ochii! Bianca Dragușanu și-a facut bagajele și a plecat in… Spania! Insa in aceasta escapada vedeta nu a mers singura ci impreuna cu Alex Bodi. Iar motivul este…

- Bianca Dragușanu a plecat in vacanța in Spania alaturi de Alex Bodi. Dupa buchetele impresionante de flori, cuvintele dulci, dar și faptul ca a tratat-o pe vedeta ca pe o prințesa, Alex Bodi a reușit sa intre in grațiile Biancai Dragușanu.

- Bianca Dragușanu a plecat in Spania! Vedeta insa a avut un motiv bine intemeiat pentru care a facut aceasta escapada, iar acum s-a aflat adevarul gol-goluț. Bianca Dragușanu și-a facut bagajele și a plecat in… Spania! Insa in aceasta escapada vedeta nu a mers singura ci impreuna cu Alex Bodi. Iar motivul…

- Lidia Buble iși ia fanii prin surprindere. Și nu este prima oara cand face asta. Vedeta a postat pe Instagram o fotografie care i-a surprins pe fani, iar mesajul transmis a starnit comentarii diverse. Ipostaza neașteptata ofera o alta imagine a Lidiei. Departe de imaginea de ”diva”, fotografie infațișeaza…