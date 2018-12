Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi au trecut la un alt nivel in relatie. Daca pana acum totul se raporta la iesiri in oras si la vacante scumpe, acum, iata ca Bianca Dragusanu a aratat ca este in stare de orice pentru iubitul sau, viitorul sau soț, potrivit Antena Stars.

- Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu, dar au ramas buni prieteni, de dragul fetiței pe care o au impreuna, Sofia. Blondina a marturisit ca se intelege foarte bine cu tatal copilului, iar micuța nu le simte lipsa niciunuia dintre ei, deoarece sunt prezenți amandoi in viața ei. „In…

- Bianca Dragușanu și Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt mai fericiți ca oricand. Cei doi și-au facut bagajele și au plecat intr-o alta vacanța de lux, tocmai pe taramul milionarilor.

- Bianca Dragusanu a facut cunostinta, in sfarsit, cu finuta ei. Asa cum va spuneam zilele trecute, Bianca Dragusanu si Alex Bodi urmeaza sa fie nasii de botez ai unei fetite tare simpatice. Bianca Dragusanu nu a reusit sa o cunoasca pana acum, iar intalnirea a fost una extrem de emotonanta.

- Bianca Dragusanu este in tatonari de ceva timp cu Alex Bodi, musculosul milionar care o curteaza de ceva timp pe frumoasa blondina. Chiar daca sursele Spynews.ro au ne-au precizat, zilele trecute, ca intre cei doi nu era inca o relatie oficiala, imaginile postate de Bianca Dragusanu par sa o dea de…