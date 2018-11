Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a fost penalizata din acest motiv. Postul TV care difuzeaza emisiunea a hotarat sa-i scada din onorariul fabulos (suma vehiculata a fost in jur de 50 de mii de euro). Surse din proiectul indrazneț au dezvaluit ca vedetei i s-ar fi redus contractul la jumatate, iar asta inseamna ca…

- Chiar daca are 36 de ani și mulți ar spune ca este momentul sa iși faca o familie și sa devina mama, Cosmina Pasarin este de alta parere. Vedeta nu vrea sa se casatoreasca, nu are un iubit și este foarte fericita. Aceasta a explicat și motivul pentru care a ales ca pentru moment, lucrurile sa fie așa.…

- Bianca Dragușanu și sora ei participa impreuna la „Asia Express”. Chiar daca ii e greu sa stea departe de fetița ei, Sofia este pe maini bune, pentru ca petrece timpul cu tatal ei. Mai mult, Bianca a primit imagini cu cei doi, chiar inainte de plecarea in Asia, pentru a vedea ca micuța se simte perfect…

- Bianca Dragusanu a plecat in "Asia Express" cu inima cat un purice! Vedeta a inceput sa se teama inca din aeroport. Intre timp, primea mesaje incontinuu de la Victor Slav, care petrecea timp cu fiica lor, Sofia.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi dau toate semnele ca formeaza un cuplu și par mai fericiți ca oricand, mai ales dupa minivacanța pe care au petrecut-o in Spania și Franța. La finalul saptamanii trecute, Bianca Dragușanu și-a facut bagajele și a plecat in Spania. Vedeta nu a mers singura, ci…

- Victor Slav vorbește pentru prima data despre relația pe care o are cu fetița lui dupa ce s-a desparțit de Bianca Dragușanu. ”O vad in fiecare zi”, a declarat el pentru WOW. biz. Vedeta Kanal D spune ca iși adora fetița și ca incearca sa o vada aproape in fiecare zi, excepție facand doar zilele […]…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au tot vorbit despre desparțire in ultimele șase luni și s-au hotarat sa puna capat relației. Au ramas prieteni foarte buni și iși cresc impreuna fetița, pe Sofia Natalia. Micuța nu știe și nu simte ca parinții ei sunt desparțiți, spune Bianca. „Eu sunt om un…