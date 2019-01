Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu si Bianca Dragușanu au avut o relatie in 2010, iar cinci ani mai tarziu a incercat sa reia legatura, insa pentru foarte scurt timp. Ca sa o cucereasca pe vedeta, "Briliantul" i-ar fi facut cadouri in valoare de 25.000 de euro doar in prima luna. Mai intai i-a cumparat o geanta…

- Bianca Dragușanu și Adrian Cristea au trait o pasionala și frumoasa poveste de dragoste, insa nu au reușit sa ajunga la altar. Ba mai mult, in timp ce nutrea sentimente pentru fotbalist, focoasa blonda a imbracat rochia de mireasa și i-a spus „Da!” fara nicio ezitare lui Victor Slav. Bianca Dragușanu,…

- Tocmai a incheiat o relație, insa Bianca Dragușanu nu pare deloc deranjata de acest lucru! Focoasa blondina merge inainte cu capul sus, chiar și dupa ce Alex Bodi s-a afișat alaturi de alta femeie – nimeni alta decat fosta lui soție.

- Jaime Penedo (37 de ani) și-a reziliat contractul cu Dinamo. Panamezul s-a desparțit in termeni buni de formația din Ștefan cel Mare și afirma ca nu a existat nicio neințelegere cu Mircea Rednic. "A fost o decizie greu de luat. Adevarul este ca aveam un obiectiv foarte clar cu Dinamo in acest an. Din…

- Danuț Lupu nu s-a ferit sa-l critice public pe Adrian Mutu pentru situația actuala de la Dinamo. "Briliantul" e omul care s-a ocupat cu transferurile in Ștefan cel Mare in perioada in care Cosmin Contra era antrenorul "cainilor". "E o problema in apararea lui Dinamo. Nu putem sa ii reproșam nimic lui…

- Juan Albin (32 de ani) a vorbit despre un episod care n-a mai aparut pana acum in presa legat de o beție de pomina facuta cu Adrian Mutu, pe vremea cand "Briliantul" l-a adus pe jucator la Dinamo, in 2017. "Sa iți povestesc ceva interesant. Mutu imi da mesaj sa ma duc la el acasa ca sa discutam. M-am…