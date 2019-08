Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul de televiziune Victor Slav a facut declarații dupa ce fosta sa partenera de viața, Bianca Dragușanu, s-a casatorit a doua oara. Victor Slav i-a urat casa de piatra fostei sale soții și a afirmat ca nu are cum sa-i doreasca ceva rau celei care este mama fetiței sale. “Doamne ajuta! Casa…

- In ziua in care s-a casatorit pentru a doua oara, Bianca Dragușanu s-a laudat pe internet cu inelul de logodna pe care l-a primit de la cel care i-a devenit soț, Alex Bodi. Cu doar cateva ore inainte de a se cununa civil cu Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a facut un selfie in mașina. Imbracata fix in…

- Incurcate sunt caile dragostei, dar se pare ca iubirea sincera gasește mereu cate o „potecuța” directa, spre inima celui care iți face sufletul sa vibreze! Și-au spus adio, s-au impacat, și-au spus adio iar...dar se pare ca focul pasiunii dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi nu prea da semne ca se stinge.

- Bianca Dragusanu isi traieste, din plin, povestea de dragoste alaturi de Alex Bodi. Iar dupa ultima despartire, se pare ca lucrurile merg din ce in ce mai bine. Cei doi se rasfata cu daruri si isi fac declaratii siropoase, de fata cu toata lumea.

- “In urma unor discuții și din cauza unor «evenimente», am ales de comun acord sa punem capat relației, dar de data asta definitiv”, a scris Alex Bodi (34 de ani), sambata, pe contul de Facebook, potrivit click.ro. Nimeni nu se aștepta ca celebrul cuplu sa se desparta atat de repede, mai ales ca de-abia…

- Bianca Dragușanu pare mai fericita ca niciodata alaturi de actualul ei iubit, Alex Bodi. Deși relația lor a fost presarata cu multe desparțiri și impacari, Bianca Dragușanu și Alex Bodi, actualul ei iubit, pare sa se ințeleaga perfect. Relația lor mai mai stransa ca niciodata. Intr-o fotografie pe care…

- Alex Bodi, actualul iubit al Biancai Dragușanu, a dezvaluit in ce relații este cu fostul partener de viața al vedetei, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Bianca Dragușanu și actualul ei iubit., Alex Bodi, au fost prezenți in platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1. Printre altele,…

- Dupa mai mult relații eșuate pe care le-a avut atat Victor, cat și Bianca, iata ca destinul ii aduce tot impreuna. Iar de data aceasta, dupa imaginile pe care blonda le-a publicat pe pagina ei de Instagram, nu pare doar o intalnire oarecare. Daca pana acum fetița statea cand la unul, cand la celalalalt,…