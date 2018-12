Stiri pe aceeasi tema

- Fiica fostului mare fotbalist Gheorghe Hagi și-a anunțat fanii despre un nou proiect artistic in care este implicata și care o face foarte fericita. Kira, fiica lui Gheorghe Hagi a ales sa se dedice domeniului artistic. Inca din adolescența, Kira Hagi a jucat teatru și a aparut și in cateva pelicule…

- Un accident grav a avut loc la Panic, joi dimineața, langa Zalau, in urma caruia șoferul și-a pierdut viața, iar femeia care il insoțea este in coma. Mașina celor doi a ieșit de pe sosea si s-a rasturnat intr-un sant. Dispeceratul ISU-ambulanta a fost anuntat prin numarul unic de urgenta 112, despre…

- Bianca Dragușanu a fost filmata alaturi de fiica ei, in momente extrem de frumoase, dar și amuzante. Micuța Sofia Natalia face ce vrea din celebra sa mama. Bianca Dragușanu este o mamica extrem de grijulie cu fiica ei și a lui Victor Slav, Sofia Natalia, pe care o iubește enorm. Vedeta și micuța ei…

- Bianca Dragușanu a fost prezenta la targul de nunți de la Romexpo. A fost ocupata cu afacerile, dar permanent preocupata de fiica ei și a lui Victor Slav, Sofia Natalia. Bianca Dragușanu nu sta pe loc. Incearca sa se ocupe cat mai bine de afacerile ei cu haine. Zilele acestea, vedeta a fost prezenta…

- Bianca Dragușanu a facut o declarație cu totul neașteptata despre fostul ei partener de viața și tatal fiicei sale, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Au fost casatoritți, au ajuns la divorț, s-au impacat și au facut un copil, dupa care au ajuns din nou la separare anul acesta. Bianca Dragușanu…

- Bianca Dragușanu a facut publica o inregistrare care lasa loc speculațiilor in ceea ce privește relația pe care aceasta o are cu tatal fiicei sale, Victor Slav, de care s-a desparțit in urma cu cateva luni. Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au separat, insa cei doi fac tot posibilul ca fiica lor, Sofia…