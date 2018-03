Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu si Victor Slav traiesc o frumoasa poveste de dragoste si au reusit dupa neintelegerile din prima parte a casniciei sa gaseasca calea cea buna pentru ca relatia lor sa mearga cum nu se poate mai frumos pentru amandoi.

- Bianca Dragușanu tace și le face in ultima perioada din viața ei. Vedeta se simte mai implinita ca oricand și, deși e extrem de fericita, ea nu este nepasatoare cand vine vorba despre categoria aceea de adulți care sunt parinți doar cu numele – ea fiind mamica de aproape doi ani. Dupa ce a fost […]…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ca o fata de la atelierul ei I s-a destainuit, cerandu-I sfaturi in legatura cu relația amoroasa pe care o are. Bianca a fost foarte amabila cu angajata ei și a povațuit-o. „. Asta mi-a spus de dimineața o fata de la mine […] The post Bianca Dragușanu, momentul adevarului:…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza o adevarata familie alaturi de fetița lor, Sofia, insa nu vor sub nici o forma sa se mai casatoreasca. Victor Slav a rupt tacerea și a marturisit motivul pentru care au luat aceasta decizie și considera ca le este foarte bine așa. “Nu este important acest lucru…

- Bianca Dragușanu a povestit ce i se intampla unei fetițe adolescente, care este cea mai mica prietena a ei. Relația dintre fetița și vedeta nu este privita deloc cu ochi buni de diriginta copilei. Bianca Dragușanu, partenera de viața a lui Victor Slav , are o prietena in varsta de doar 14 ani. La emisiunea…

- Bianca Dragușanu și0-a spus foarte clar parerea despre relațiile de iubire. Vedeta susține ca e bine ca intr-o relație de cuplu sa se faca din cand in cand curațenie. Bianca Dragușanu s-a iubit cu barbați celebri, dar de cițiva ani formeaza o familie alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav…

- Bianca Dragusanu este o sotie iubitoare si are mereu grija ca sotului ei sa-i fie bine. Chiar si asa, cand vine vorba de critici, Bianca Dragusanu nu se sfieste sa-si arate superioritatea in fata sotului ei.

- Bianca Dragușanu are fi trebuit sa sarbatoreasca pe 6 martie, atunci cand este nascuta, dar a amanat marea petrecere pentru weekend. Astfel, alaturi de prietene, dar și de Victor Slav, ea a dat de baut intr-un club select din Capitala. Bianca Dragușanu a stabilit ca ziua de sambata sa fie cea cu petrecere,…

- Roscata a povestit cateva episoade care s-au consumat intre cei doi, scrie apropotv.ro. "Am fost iubita lui Mutu un an si jumatate, cand era insurat. Consuelo nu exista pentru mine si pentru Adi. Mi-a zis ca am fost singura femeie care a dormit in dormitorul lui, in patul lui si al sotiei", a spus…

- Prezenta in emisiunea lui Catalin Maruța, Andreea Marin a vorbit despre un subiect sensibil din viața ei, dragostea. Deși nu a fost prea norocoasa la acest capitol, “Zana surprizelor” este in continuare indragostita de iubitul și nu este dispusa sa faca niciun compromis, daca relația nu merge. Bruneta…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Vedeta susține ca a fost la un pas de depresie, emoțiile o copleșesc foarte tare și spune ca nu vede motivele de fericire pe care le are in viața ei. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte sa […] The post…

- Astazi este o zi importanta pentru Bianca Dragușanu. Prezentatoarea de la „Te vreau langa mine” implinește 36 de ani, iar surprizele au inceput inca din primele minute ale zilei. Cand a ajuns la redacție, vedeta a primit o mulțime de daruri din partea colegilor, iar unele dintre ele s-au intamplat in…

- Bianca Dragușanu are o deosebita grija de Victor Slav, care a suferit un accident pe partia de schi și a fost supus unei intervenții chirurgicale la picior. Intr-o emisiune tv, vedeta a spus ce fel de femei apreciaza, dar și pe care barbații ar trebui sa le evide, daca se gandesc la un mariaj perfect.…

- Un blestem este un tip de declarație de dragoste! Asta crede Bianca Dragușanu, dupa ce a povestit cu una dintre prietenele ei și-a blestemat iubitul. Vedeta a povestit totul intr-o emisiune tv. Prietena ei s-a desparțit de doua zile de partenerul de viața. „Prietena mea s-a despartit de iubitul ei,…

- Aflata in spital ca sa iși viziteze iubitul, pe Victor Slav, Bianca Dragușanu a rememorat un episod neplacut din viața ei. Prezentatoarea de la „Te vreau langa mine” a povestit cum și-a rupt piciorul drept in urma cu aproape opt ani. Circumstanțele in care s-a petrecut accidentul i-au speriat speriat…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca…

- La cateva zile dupa ce Victor Slav a fost supus unei interventii chirurgicale la piciorul stang, Bianca Dragușanu a facut primele declarații despre strarea lui de sanatate. De asemenea, blondina a dezvaluit cum funcționeaza cuplul lor in astfel de situații critice. Și, la scurt timp dupa aceste marturisiri,…

- Bianca Dragușanu și-a adus aminte de copilarie și a povestit in emisiunea pe care o prezinta ca era pe post de telecomanda. Mai mult decat atat, a dezvaluit și cu ce se ocupa iubitul ei, mai exact era gunoier. Victor era pus de parinții lui sa duca gunoiul, lucru care il enerva destul de tare. […] The…

- Victor Slav, facut de ras de mama lui, in fața Biancai Dragușanu. Vedeta a facut o dezvaluire amuzanta despre iubitul ei, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu a aflat de la soacra ei ca Victor Slav era era tare suparat pe ea, atunci cand era mic, pentru ca il punea mereu…

- Bianca Dragușanu despre vechile iubiri, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Vedeta spune ca un barbat este obligat sa-i recunoasca femeii sale meritele, mai ales cand si aceasta din urma il recunoaste ca si cap al familiei. „Trebuie sa avem bune maniere si cand iesim din casa. Regula…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au fost weekend-ul trecut la munte. Din pacate, prezentatorul tv a suferit un accident și s-a ranit destul de serios la picior.Victor Slav este nevoit sa se deplaseze in carje o anumita perioada de timp. Partenera lui de viața a facut tot posibilul pentru a-l ajuta și…

- Bianca Dragușanu, declarații neașteptate dupa Ziua Indragostiților.Vedeta și Victor Slav au sarbatort dragostea, iar astazi, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, vedeta a facut o marturisire. Bianca Dragusanu a declarat in cadrul emisiunii de la Kanal D, ca toti oamenii care intra in…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Imaginile cu Bianca Dragusanu care se rupe pe manele vor fi vesnic in mintea tuturor celor care o admira pe blondina! Invitata la Antena Stars acum ceva timp, vedeta nu s-a ferit sa ii faca o dedicatie lui Victor Slav, despartiti fiind atunci.

- Bianca Dragușanu, despre o relație eșuata. Realizatoarea tv a vorbit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, despre ce probleme ar putea aparea in cuplu, daca nu ești atent la replicire dure. Nu este pentru prima data cand Bianca da sfaturi in privința unei relații. Vedeta traiește o frumoasa…

- A ”explodat” scandalul dintre divele Kanal D! Bianca Dragusanu o ameninta cu judecata pe ”mama adoptiva” a Gabrielei Cristea. De la ce a pornit tot scandalul?! Paula Craciunescu, ”mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, a atacat-o direct pe Bianca Dragusanu, ceea ce a facut ca scandalul dintre divele de…

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- Bianca Dragușanu sustine ca exista niște criterii care ar trebui sa iți ridice semnale de alarma. Vedeta, casatorita cu Victor Slav, cu care are o fetita, a folosit drept exemplu relația unui apropiat. Bianca Dragusanu a vorbit despre INFIDELITATE. "Nu o sa-l impiedice nimic!" "Daca…

- Bianca Dragușanu traiește o frumoasa poveste de dragoste impreuna cu Victor Slav, alaturi de care are și o frumoasa fetița. Recent, vedeta a vorbit despre viața de cuplu și despre infidelitate, lasand oamenii sa-și puna foarte multe semne de intrebare cu privire la casnicia ei.

- Bianca Dragusanu a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta o intamplare traita in acest weekend. Iubita lui Victor Slav a abordat un subiect sensibil intr-o relatie: a treia persoana. Declaratiile facute i-au pus pe ganduri pe toti, iar vedeta a facut publica si una dintre concluziile sale.

- Bianca Dragusanu face ce face si mai spune cate ceva din cuibusorul ei si al lui Victor Slav. Vedeta a dezvaluit astazi ce o deranjeaza pe ea la tatal fetitei ei, dar si cum il testeaza sa vada daca tine la ea.

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. Vedeta i-a amenințat cu procesul! Ce i-au promis sefii de la Kanal D. Potrivit cancan.ro, Surse din apropierea vedetei au dezvaluit ca intalnirea dintre Gabriela Cristea…

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…

- BOMBA de ULTIMA ORA in televiziune: mult-anuntata revenire nu mai are loc! Gabriela Cristea est OUT de la ”Te vreau langa mine”! Sefii Kanal D au gasit imediat alta prezentatoare. Sefii de la Kanal D au dat verdictul, dupa un weekend in care le-au tinut in stand-by pe Bianca Dragusanu si pe Gabriela…

- Bianca Dragusanu incearca sa-si indeplineasca cu brio atat indatoririle de mama, de iubita, cat si cele profesionale, insa acest lucru ii atrage critici aspre din partea celorlalte mamici. Iubita lui Victor Slav a dezvaluit un episod nu tocmai placut pe care l-a trait cand a mers cu Sofia in parc, la…

- Proaspat intoarsa din vacanta in Dubai, Bianca Dragusanu si-a spus oful in legatura cu una dintre experientele ca mama. Vedeta a povestit la TV ce i se intampla atunci cand merge cu fiica ei cu Victor Slav in parc.

- Bianca Dragusanu a inceput noul an intr unl dintre cele mai scumpe orase ale lumii, mai exact in Dubai. Vedeta a facut, bineinteles, o sesiune de shopping in cele mai luxoase magayinele si a scos din buyunar o mica avere.

- Anda Adam a intrat in aceeași familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, și actuala partenera de viața a acesteia, Bianca Dragușanu. Cantareața Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Final de an in mare stil pentru Bianca Dragusanu si Victor Slav, care au ales sa-si petreaca Revelionul intr-o destinatie unde nu-si permite sa mearga oricine. Cei doi au dat frigul din Romanie, pe caldura din Dubai. Bianca Dragusanu si Victor Slav au vrut sa sarbatoreasca in Dubai cumpana dintre ani…

- Bianca Dragușanu și soțul sau Victor Slav au petrecut noaptea dintre ani intr-unul dintre cele mai exclusiviste orașe din lume. Cei doi au trecut in Noul An in Dubai, acolo unde s-au distrat, au dansat și și-au pus dorințe frumoase pentru 2018.