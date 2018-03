Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, pe teritoriul Romaniei, s-au inregistrat mai multe cutremure de magnitudine redusa sau moderata. Aceste evenimente au devenit ”subiecte de top” in mass-media și astel au fost transmise catre populatie informatii discordante cu privire la masurile si modul de comportare cu prilejul…

- Dupa interviul lui Ponta, comunicatorul PSD a pregatit mesaje care trebuiau sa fie imprastie in online. Le-a primit si Victor Ponta, ironizand pe cel care le-a creat, spunand ca e mai sarac cu duhul decat martorul Marian Vanghelie.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca romanii traiesc o frustrare ca Romania nu a reusit sa construiasca in ultimii 28 de ani macar o autostrada. "Dupa fotbal, cea mai mare frustrare a noastra este ca de 27-28 de ani nu am reusit sa terminam macar o autostrada care…

- Regulamentul cu privire la modul de utilizare a tichetelor de masa a fost aprobat in sedinta de luni, 12 martie, a Cabinetului de ministri. Acesta stabileste clar conditiile de folosire a tichetelor de masa de catre salariati, angajatori, operatorii licentiati in imprimarea tichetelor, punctele comerciale…

- Bianca Dragușanu este o femeie care ține la imaginea ei și care, de-a lungul timpului, a depus eforturi pentru a arata cat mai bine posibil. Prin urmare, este de ințeles de ce ar dori sa se laude cat mai mult cu infațișarea pentru care a muncit.

- Reguli noi pentru racordarea la gaze. Avantaje pentru consumatori, penalitati pentru distribuitori ANRE a elaborat un proiect de ordin care modifica Standardul de Performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, prin care se stabilesc termene mai scurte si compensatii banesti pe care…

- O activitate de neuitat pentru cei mici a a vut loc in cadrul proiectului județean de educație rutiera: „De mic invaț sa ma feresc de rele” desfașurata la Gradinița Veseliei din Gherla. Perioada precolaritații este recunoscuta ca o etapa din viața copiilor cand, acestia, iși formeaza indemanari, capacitați,…

- Conform Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, fie ca sunteti turist sau pescar, trebuie sa respectati cateva reguli in momentul in care intrati in rezervatie. Delta Dunarii este un loc unic care trebuie protejat.

- CA LA ARMATA… Noul sef al pietelor barladene, Iulian Bica, a pus pe masa consilierilor locali un Cod de conduita al utilizatorilor spatiilor administrate de Directia de Administrare a Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad. Acest cod se refera atat la salariatii si conducerea DAPPC, cat…

- Programele malware devin din ce în ce mai sofisticate, iar atacatorii încep sa gaseasca modalitați de exploatare a serviciilor cloud, pe care le utilizeaza ca pe un instrument de atac, evitând detecția prin intermediul criptarii, folosita pentru a ascunde activitațile de tip „command-and-control”.…

- Bianca Dragusanu si Victor Slav au petrecut weekendul la munte, acolo unde s-au distrat, insa la un moment dat, Victor a avut nevoie de ingrijiri medicale intrucat s-a accidentat la un picior. „Ati petrecut aseara, nu? A fost ultima ocazie inainte de post. Stiti cum am inceput eu ziua? Asa:…

- 1. Berbec Partenerii ideali pentru Berbeci sunt Gemenii, Lei, Sagetatorii și Varsatorii. Berbecii iși aleg partenerii și ii cuceresc pe loc. Relația poate fi de durata daca partenerul știe sa mențina interesul Berbecului. 2. Taur Cei mai potriviți parteneri pentru Taur sunt Racul,…

- Victor Slav si Bianca Dragusanu au avut parte de un eveniment neplacut in weekend, la munte. Prezentatorul TV a suferit un accident si s-a ranit grav la un picior, motiv pentru care acum are nevoie de carje pentru a se deplasa.

- Bullying-ul a existat situațional și inainte de a avea acest termen consacrat. Tocmai din cauza incidenței mari in randul elevilor, s-a considerat ca este o situație care nu mai poate fi ignorata și i s-a dat un nume, dar inca nu are o definiție unitara. La fel și in cazul cyberbullying-ului. “Bullying-ul…

- Dupa ce Meghan Markle se va casatori cu Printul Harry in acest an, fosta actrita va trebui sa urmeze un set de reguli. Pe linga faptul ca niciun membru al familiei regale nu are voie sa ofere autografe atunci cind se afla la anumite evenimente sau vizite oficiale, exista si citeva reguli pe care femeile…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat miercuri, 7 februarie, ca noul premier de la Bucuresti, Viorica Dancila, va intreprinde o vizita oficiala in luna februarie curent in Republica Moldova

- Bianca Dragușanu și-a asigurat intrarea in grațiile șefilor de la televiziunea la care lucreaza prin condițiile excepționale in care a acceptat sa lucreze și sa o inlocuiasca pe Gabriela Cristea. Mai ales ca acceptat sa o faca gratis...

- Firesc, fiecare om are o poveste. Cu bucurii, cu iluzii și deziluzii, cu satisfacții mai mari sau mai mici, cu impliniri și eșecuri din care mereu invața… Cea a arhitectei Miruna Ardelean e o poveste foarte frumoasa, o poveste de suflet. Ea nu se compara și nu concureaza cu nimeni. Poate doar cu ea…

- Domeniile. ro sunt printre putinele, daca nu singurele domenii, care nu aveau taxa anuala de mentenanta. Ei, iata ca, incepand cu 1 martie 2018, toti proprietarii de domenii ro vor plati o taxa anuala. De fapt, se stie de mai multi ani ca RoTLD va introduce o taxa anuala pentru toate domeniile…

- Anul trecut, o mama de numai 22 de ani din Michigan, SUA, era aspru criticata pentru ca posta fotografii pe internet in care aparea fiul ei care facea treburi in casa, de la curațenie, pana la gatit.Numele ei este Nikkole Paulun, ea iși crește singura cei doi copii, pe Lyle, in varsta de 7 ani, și pe…

- Miniștrii trebuie sa vina la grupurile parlamentare din care fac parte și sa participe la votul legilor in Parlament. Daca lipsesc fara motiv, risca pierderea sprijinului politic. Declarația a fost facuta de președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa o intalnire cu senatorii social-democrați.

- Coco Paun, fostul iubit al Biancai Dragușanu, prins de 48 de ori fara permis auto. Polițiștii rutieri au oprit sambata, 27 ianuarie, pentru control in trafic, pe DN 14, in localitatea Ruși, in județul Sibiu, un autoturism condus de un barbat – in varsta de 45 de ani – din Targu Jiu, județul Gorj. In…

- Care este numele real al Biancai Dragusanu Bianca Dragusanu a devenit cunoscuta in showbiz-ul romanesc in 2009 prin prisma relatiei cu designerul Catalin Botezatu. Si-a consolidat apoi imaginea publica prin mai multe proiecte de televiziune si prin aparitii media controversate in presa de scandal, mizand…

- Cumparaturile online au devenit preferatele romanilor carora nu le place sa umple prin magazine sau nu au timp sa faca asta! Insa, in multimea de magazine virtuale, exista unele care apartin unor firme-fantome. Iar daca aveti ghinionul sa va comandati ceva de acolo, ori nu primiti marfa ceruta, ori…

- Veste proasta pentru romanii fara venituri. In acest an se modifica contributiile la sanatate. De anul acesta, cei care nu au salarii, pensii si niciun ajutor de la stat trebuie sa achite contributii la sanatate cu 140 % mai mari fata de cele din 2017. Asta daca vor sa fie asigurati. Situatia este si…

- In aceasta viața, avem de invațat lecția relaționarii, lecția construirii unei relații de prietenie, de colegialitate, de vecinatate, a relației parinți-copii s.a., dar mai ales, cea care ne implinește, ne da incredere in noi și ne motiveaza orice alt fel de relație, și anume lecția unei relații de…

- Numarul mare de protestatari prognozat în Capitala pune pe jar autoritațile. Jandarmeria a pregatit forțe impresionante pentru protestele programate sâmbata seara în Capitala si în mai multe orase din tara.

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce i s-a intamplat inainte de a veni vineri la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu, care a fost criticata dur de mama adoptiva a Gabrielei Cristea , este moderatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la postul de televiziune Kanal D. La show-ul respectiv,…

- Experții in contabilitate: “Forța de munca va migra spre PFA” Legislatia ce a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 nu ofera angajatorilor solutii pentru problemele ce au aparut deja in practica, precum in cazul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, susțin experții in contabilitate.…

- Bianca Dragusanu a fost prezenta in cadrul emisiunii TV prezentata de catre Mirela Boureanu Vaida, acolo unde a dat mai multe detalii despre ex-iubita lui Victor Slav. Bianca a dat in direct mai multe detalii despre perioada in care tatal fetitei sale, Victor Slav, se iubea cu Anda Adam, marturisind…

- Programul „Prima casa” inca este, pentru o mare parte a populatiei, varianta cea mai accesibila de achizitionare a unei locuinte, principalul atu fiind avansul redus, pornind de la doar cinci procente. Este drept, sprijinul statului nu mai este atat de consistent ca la inceputul acestei initiative guvernamentale.…

- Bianca Dragusanu tace si face! Prezentatoarea oficiala a emisiunii ”Te vreau langa mine” isi vede de drumul ei si a ignorat complet subiectul revenirii Gabrielei Cristea la Kanal D, ”intretinandu-si” telespectatorii cu altfel de marturisiri.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, care sa garanteze…

- Ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a anuntat marti ca a aprobatnoul Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP). Printre prevederile acestuia se afla interzicerea efectuarii serviciului pe scoala de catre elevi, a folosirii notelor ca mijloc de…

- Bianca Dragusanu a revenit, luni, la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, in calitate de titular, mai zambitoare ca niciodata, dupa ce sefii de la Kanal D au tinut-o in sah pana in ultimul moment. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat motivul pentru care turcii le-au ”pastrat in carti” atat…

- Anul 2018 a venit cu noutati legate de RCA. Intre acestea figureaza introducerea decontarii directe, serviciu care ii permite unui pagubit sa-si repare masina pe propria asigurare, urmand ca firma sa de asigurari sa recupereze prejudiciul de la asiguratorul soferului vinovat.

- Medicul psihiatru Gabriel Diaconu spune ca nimic nu ii sperie mai mult pe parinti decat posibilitatea ca cineva ar putea sa le faca ceva copiilor lor. „Asa ca, cel putin in unele zone metropolitane, copiii trebuie insotiti pana la varste mai inaintate”, spune medicul intr-o postare pe pagina sa personala…

- Bianca Dragusanu este adepta schimbarilor de look si mai ales a operatiilor estetice. Odata inceputa aceasta transformare, vedeta parca nu se mai poate opri si viziteaza des medicul estetician. De data aceasta a fost criticata extrem de dur de catre fani.

- Feng shui regula #1: Lasa prosperitatea sa intre in casaLa fel ca si oaspetii, oportunitatile ajung la noi pe usa de la intrarea in casa, spune Chan. Iar pentru a incepe ianuarie intr-o nota pozitiva, intrarea in locuinta ta ar trebuie sa fie atractiva si primitoare. Numarul de pe usa ar…

- Bianca Dragusanu a inceput noul an intr unl dintre cele mai scumpe orase ale lumii, mai exact in Dubai. Vedeta a facut, bineinteles, o sesiune de shopping in cele mai luxoase magayinele si a scos din buyunar o mica avere.

- 1. Regula celor doua - Asigura-te ca farfuria ta contine intotdeauna doua tipuri de mancare: carne si garnitura, garnitura si salata, peste si legume. Acest tip de aranjament te va ajuta sa mananci mai constient. 2. Regula farfuriei fara fund - Conform cercetarilor, oamenii au tendinta sa…

- In orașe este predata engleza, iar la sate - franceza. Potrivit datelor statistice, 90 la suta din elevii din centrele raionale studiaza limba engleza, iar in sate, 53 la suta dintre tineri invața doar limba franceza.

- Sfaturi in folosirea corecta a centralei termice de apartament. Reguli de baza pe timpul iernii: Utilizarea optima și corecta a centralei termice de apartament presupune respectarea unor criterii de folosire de baza pentru a evita ingreunarea funcționarii echipamentului de incalzire. „De-a lungul timpului,…

- Bianca Dragusanu a uimit pe toata lumea cand si-a facut aparitia in public cu o cagula pe fata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce ascunde prezentatoarea TV sub masca, dar si motivul care a determinat-o sa apeleze la un gest pe cat de indraznet, pe atat de inedit, pe care nicio alta vedeta…