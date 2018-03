Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu a postat mai multe clipuri video si poze pe retelele de socializare in care apare dansand intr-un club alaturi de un barbat, care NU e Victor Slav, si de o alta prietena, scrie wowbiz.ro. Citeste si Adi Mutu, amor nebun cu Bianca Dragusanu: "Am fost singura femeie din patul…

- Roscata a povestit cateva episoade care s-au consumat intre cei doi, scrie apropotv.ro. "Am fost iubita lui Mutu un an si jumatate, cand era insurat. Consuelo nu exista pentru mine si pentru Adi. Mi-a zis ca am fost singura femeie care a dormit in dormitorul lui, in patul lui si al sotiei", a spus…

- Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, Ana Roman a fost prezenta la emisiunea Wowbiz, care este moderata de Andreea Mantea și Victor Slav, scrie cancan.ro. Pe 14 februarie, de Ziua Indragostițlor, la cateva ore dupa emisiune, mai exact la 3 dimineața, Victor s-a gandit sa ii trimita un mesaj brunetei.…

- Victor Slav s-a accidentat pe partia de schi acum doua week-enduri și a avut nevoie de operatie. Prezentatorul TV a fost speriat inainte de operație, fiind ingrijorat de anestezia pe care medicii i-au facut-o in coloana. Bianca Dragusanu a izbucnit IN DIRECT: "Barbatii nu sunt PORCI sau MAGARI,…

- Aflata in spital ca sa iși viziteze iubitul, pe Victor Slav, Bianca Dragușanu a rememorat un episod neplacut din viața ei. Prezentatoarea de la „Te vreau langa mine” a povestit cum și-a rupt piciorul drept in urma cu aproape opt ani. Circumstanțele in care s-a petrecut accidentul i-au speriat speriat…

- Victor Slav a acuzat probleme de sanatate dupa ce s-a dat cu placa la munte și s-a accidentat. Deși a venit la emisiune in carje, se pare ca este nevoie de intervenția medicilor. Victor Slav, implicat intr-un accident. Prima reactie a Biancai Dragusanu "M-am dat cu placa, snowboard…

- Andreea Mantea e una dintre cele mai admirate mamici singure din showbiz-ul romanesc. Totuși, azi ea i-a facut pe mulți sa se intrebe daca nu cumva in viața ei a aparut un barbat, pe care, deocamdata, vrea sa-l țina departe de blițurile paparazzilor și de camerele de filmat. Mesajul de iubire subliminal…

- Victor Slav și Bianca Dragușanu au fost weekend-ul trecut la munte. Din pacate, prezentatorul tv a suferit un accident și s-a ranit destul de serios la picior. Victor Slav este nevoit sa se deplaseze in carje o anumita perioada de timp. Partenera lui de viața a facut tot posibilul pentru a-l ajuta și…

- Bianca Dragușanu a anunțat ca soțul ei, Victor Slav, a fost implicat intr-un accident pe partia de schi. Aflați intr-o mini vacanța de week-end la munte, Victor Slav și Bianca Dragușanu au trecut prin momente mai puțin placute. Realizatorul emisiunii Wowbiz s-a accidentat pe partia de schi și a avut…

- Cei doi porumbei au petrecut weekendul la munte, acolo unde s-au distrat, insa la un moment dat, Victor a avut nevoie de ingrijiri medicale intrucat s-a accidentat la un picior, scrie teotrandafir.com. Citeste si Bianca Dragusanu, despre problemele de cuplu. "Cum sa mai fac amor cu boul...."…

- Andreea Mantea nu mai apare la emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, iar acum s-a aflat cine ar putea sa o inlocuiasca si sa prezinte show-ul alaturi de Mihai Mitoseru. Andreea Mantea a prezentat emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, alaturi de actorul Mihai Mitoseru. Insa, bruneta nu va…

- Bianca Dragușanu, declarații neașteptate dupa Ziua Indragostiților.Vedeta și Victor Slav au sarbatort dragostea, iar astazi, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, vedeta a facut o marturisire. Bianca Dragusanu a declarat in cadrul emisiunii de la Kanal D, ca toti oamenii care intra in…

- Prezentatorul de televiziune Victor Slav a oferit detalii intime la emisiunea pe care consoarta sa o modereaza la Kanal D. El a spus unde a fost conceputa fiica lor, Sofia Natalia. Victor Slav și Bianca Dragușanu au avut o relație cu nabadai. Au fost casatoriți pentru o scurta perioada de timp, au divorțat,…

- Dupa ce in presa au aparut speculatii potrivit carora Bianca Dragusanu a fost aleasa ca prezentatoare a emisiunii ”Te vreau langa mine” pe motiv ca e mai ieftina fata de Gabriela Cristea, blonda a rabufnit si a dezvaluit totul referitor la onorariul ei. A

- Bianca Dragusanu s-a zbuciumat si a cantat in direct, iar repertoriul a fost cu manele! Mai mult, vedeta i-a dedicate piesa lui Victor Slav, partenerul ei de viata! A fost un adevarat show, gustat din plin de amici celor doi si nu numai. A

- Imaginile cu Bianca Dragusanu care se rupe pe manele vor fi vesnic in mintea tuturor celor care o admira pe blondina! Invitata la Antena Stars acum ceva timp, vedeta nu s-a ferit sa ii faca o dedicatie lui Victor Slav, despartiti fiind atunci.

- Se pare ca intre Kamara și soția sa, Oana, nu mai exista nicio cale de impacare, artistul fiind extrem de deranjat de comentariile pe care aceasta le face la fiecare apariție in public. Oana, soția lui Kamara, și Madalina, amanta lui Kamara, au fost invitate aseara in platoul emisiunii Wowbizz de la…

- Andreea Mantea și-a amintit de prima sa dragoste, momentul in care a simțit fluturași in stomac. Andreea Mantea, mama unui baiețel pe nume David , a avut mai multe relații amoroase de-a lungul anilor. Cele mai cunoscute povești de dragoste ale focoasei brunete au fost cu Andrei Țardea, cantarețul Ștefan…

- Bianca Dragușanu a comentat un mesaj primit de la un admirator pe pagina sa de Facebook. Potrivit vedetei, mesajul este reprezentativ pentru toți barbații pentru ca autorul ii compara pe aceștia cu motanii. Bianca Dragusanu, marturisire IN PREMIERA. Ce spune despre CONDITIILE DESPARTIRII de…

- Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, și-au lasat fetița acasa in weekend și au mers sa petreaca in doi la club. Victor Slav și Bianca Dragușanu au in spate un trecut comun tumultuos. Dupa ce au fost casatoriți pentru o perioada scurta de timp, cei doi au ajuns la divorț dupa ce s-a…

- Bianca Dragusanu a venit pentru prima data cu fetita ei, micuta Sofia, si iubitul ei, Victor, la TV, si a dezvaluit amanunte nestiute din intimitatea lor! Bianca a povestit, cu sinceritate, cum le-a schimbat Sofia viata-inclusiv cea amoroasa! ”I-am zis ca daca e siret. o fac fundita. In timpul saptamanii…

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- A ”explodat” scandalul dintre divele Kanal D! Bianca Dragusanu a rabufnit si o ameninta pe ”mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, dupa ce aceasta i-ar fi pus cuvinte in gura. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii despre cum planuieste iubita lui Victor Slav sa-si faca dreptate si sa opreasca…

- "I-am zis ca daca e siret o fac fundita. In timpul saptamanii e mai greu, in weekend e ca o minivacanta pentru noi" a inceput Bianca sa povesteasca despre Sofia, scrie cancan.ro. Citeste si Bianca Dragusanu, marturisire IN PREMIERA. Ce spune despre CONDITIILE DESPARTIRII de Victor Slav…

- Acum, Bianca Dragușanu formeaza un cuplu fericit cu Victor Slav, dar in urma cu ani plangea in hohote de dragul unui tanar pe nume Mihai. In anul 2001, Bianca Dragușanu se facea remarcata la emisiunea „Din dragoste”, prezentata de Mircea Radu la Antena 1. Atunci, Bianca Dragușanu, despre al carei salariu…

- Bianca Dragușanu a vorbit despre infidelitate, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Vedeta considera ca inșelatul este extrem de grav și fiecare trebuie sa iși asume ceea ce face Bianca este tranșanta atunci cand vine vorba despre infidelitate și susține ca nimeni nu trebuie sa ascunda…

- A anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, insa acest lucru nu s-a intamplat spre dezamagirea Gabrielei Cristea si a fanilor. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui…

- Desi a anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, acest lucru nu s-a intamplat. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii "Te vreau langa mine", iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui Victor Slav si sotia lui Tavi Clonda. Surse din…

- Horoscop dragoste. Berbec Comunicarea cu ceilalti este la nivel inalt. Reusesti sa intelegi ce iti spune partenerul de cuplu si nu mai apar conflicte legate de mesaje intelese sau interpretate gresit. Taur Pot aparea frustrari in relatia de cuplu din cauza faptului ca ti se…

- Cu cateva ore inainte "sa explodeze" informatia potrivit careia Gabriela Cristea nu se mai intoarce in platoul emisiunii "Te vreau langa mine", Bianca Dragusanu a facut public un mesaj in timp ce se afla langa un bolid de lux. Printre primii care i-au dat like la postare a fost partenerul sau, Victor…

- Bianca Dragusanu si Victor Slav se afla in vacanta, intr-o zona cu mult soare, la Dubai. Aflata pe plaja, prezentatoarea TV s-a fotografiat intr-o ipostaza care a starnit fanteziile tuturor barbatilor. A

- Imaginea cu Andreea Mantea si Victor Slav in intimitate a fost postata chiar de ea, pe pagina sa de Facebook. Bruneta poarta pijamale cu inimioare roz si o bonetica, iar Victor incearca sa doarma langa ea.

- Bianca Dragușanu și soțul sau Victor Slav au petrecut noaptea dintre ani intr-unul dintre cele mai exclusiviste orașe din lume. Cei doi au trecut in Noul An in Dubai, acolo unde s-au distrat, au dansat și și-au pus dorințe frumoase pentru 2018.

- Final de an in mare stil pentru Bianca Dragusanu si Victor Slav, care au ales sa-si petreaca Revelionul intr-o destinatie unde nu-si permite sa mearga oricine. Cei doi au dat frigul din Romanie, pe caldura din Dubai.

- Cum anul 2017 se apropie cu pași repezi de final, Bianca Dragușanu a profitat și le-a transmis un mesaj celor cre o urmaresc la televizor. Bianca Dragușanu, care se muta intr-o casa mai mare , a ținut sa le mulțumeasca telespectatorilor sai, care o urmaresc la emisiunea „Te vreau langa mine”, de la…

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea și colegul sau de breasla, Victor Slav, apar amandoi in același pat. Andreea Mantea, care este mama unui baiețel care se numește David , este prezentatoarea unei emisuni de televiziune de la Kanal D, acolo unde coleg i este Victor Slav, partenerul de viața…

- Multi dintre telespectatori si-au dorit si pana la urma s-a intamplat, pentru ca Andreea Mantea a ajuns in pat cu partenerul ei ”de scena”, Victor Slav. Si nu oricum, pentru ca renumitul cuplu a fost surprins de camerele de luat vederi! Bianca Dragusanu, iubita lui Victor Slav si colega de trust a Andreei…

- In timp ce unele dintre vedete nu au terminat pregatirile pentru masa de Craciun, Bianca Dragusanu s-a relaxat la un salon de infrumusetare. Iubita lui Victor Slav si-a schimbat look-ul cu doua zile inainte de Nasterea Mantuitorului, iar rezultatul a fost pe gustul ei, dar mai ales al fanilor.

- Dar, potrivit unor surse, a fost nevoie de o noua interventie chirurgicala, iar mama vedetei a ajuns inca o data pe mana medicilor. Citeste si Bianca Dragusanu, satula de Victor Slav? "Tot ce este prea mult strica!" Desi pare vesela si mereu binedispusa, Bianca Dragusanu trece prin…

- Bianca Dragușanu și-a amintit despre inceputul relației ei cu Victor Slav și despre primele zile petrecute impreuna. Intrebata despre prima noapte cu el, Bianca și-a amintit lucrul care a convins-o ca Victor este bun de soț. Vedeta TV a fost impresionata de curațenia pe care a gasit-o acasa la Victor.…

- Bianca Dragușanu continua seria destainuirilor despre viața ei privata la emisiunea pe care o modereaza la Kanal D. Bianca Dragușanu, care se muta intr-o casa mai mare , formeaza un cuplu cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, impreuna cu care are o fetița. De altfel, ea a marturisit recent ca…

- Bianca Dragusanu a dezvaluit momentul in care a decis sa devina mama si motivul pentru care l-a ales ca tata al copilului ei pe Victor Slav. Blonda a vorbit cu aceasta ocazie si despre depresia post-natala.

- Bianca Dragușanu, mai sincera ca niciodata. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, despre o intamplare petrecuta in weekend. Bianca Dragușanu și Victor Slav traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi au impreuna o fetița și se ințeleg de minune. Vedeta…