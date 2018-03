Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat de la manastirea Vladiceni de langa Iași pune degetul pe rana și spune de ce tot mai mulți barbați dau dovada de iresponsabilitate și schimba femeile precum șosetele.

- Stresul e unul dintre principalele probleme acuzate la locurile de munca de cei mai mulți angajați. Un raport publicat de Forbes in anul 2014 arata la acea vreme ca mai bine de 40 de procente dintre angajații care și-au schimbat locul de munca au facut-o din cauza stresului. In mod inevitabil, aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, prin care varsta de pensionare a personalului din domeniul cercetarii si dezvoltarii va fi de 65 de ani, atat pentru barbati, cat si pentru femei.

- ISTAT este cel care a elaborat o cercetare pentru Continental, producatorul german de pneuri, dintotdeauna sensibil cand e vorba de siguranta circulatiei a constat ca femeile provoaca mai putine accidente decat barbatii.

- Somnul este un subiect deosebit pentru ca foarte multe persoane nu dorm suficient si se simt obosite. In plus, multe persoane se simt vinovate in momentul in care in weekend vor sa doarma mai mult sau isi amana de multe ori alarma.

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Franța, a doua țara care vrea ca salariile femeilor sa fie egale cu cele ale barbaților. Firmele din Franța vor fi obligate sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare astfel incat diferențele nejustificate intre salariile femeilor și cele ale barbaților vor putea fi mai ușor…

- Ziua de 9 martie este o sarbatoare importanta pentru crestinii ortodocsi. Daca femeile s-au trezit dis-de-dimineata si au inceput framantatul aluatului si macinatul nucilor pentru mucenici, barbatii au o singura dilema: sa bea 40 sau 44 de pahare de vin.

- INS: Femeile reprezinta peste 51% din totalul populatiei Romaniei Femeile reprezinta în România peste 51% din totalul populatiei României, adica aproximativ 10 milioane 41 de mii de persoane, conform datelor anuntate astazi de Institutul National de Statistica. INS marcheaza…

- În ziua de 8 martie, chiar de la prima ora, florariile din capitala au fost luate cu asalt de cumparatori. Pentru femeile dragi, aceștia au ales fie trandafiri, fie lalele, zambile sau orhidee. Prețurile pentru flori sau compoziții variaza în funcție de preferințe – între…

- Barbații spun cele mai mult minciuni pe 8 Martie, susține psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. “Doar pe tine o sa te iubesc mereu!”, “Eu nu sunt precum ceilalți barbați!”, “Nici n-am sa ma uit vreodata la alte femei!”, “Niciodata n-o sa fiu interesat de altcineva!” – astfel de declarații le…

- In general, femeile aplica la varste de peste 40 de ani pentru un post de management, iar raportul fata de barbati este 1 la 3 sau 2 la 3 in favoarea barbatilor, potrivit studiului. Compania a precizat ca din analiza au fost excluse domeniile preponderent "feminine" precum HR sau Comunicare si cele…

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere si aplica pentru aceste pozitii la varste mai inaintate, desi se prezinta la interviu cu CV-ul mult mai bine organizat si completat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii, potrivit unui studiu publicat miercuri de compania…

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere, dar cand se prezinta la interviu vin cu CV-ul mult mai bine organizat sicompletat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii- arata specialistii in recrutare ai Adecco,una dintre cele mai mari firme de HR din Romania. In…

- Locul de munca nu este exact locul in care te-ai aștepta sa le intalnești pe aceste femei. In mod clar, ținutele lor nu respecta normele obligatorii de vestimentație, dar nimeni nu iși poate lua ochii de la ele. Femeile fatale știu ce vor și știu și cum sa obțina ce-și doresc.

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Te-ai intrebat vreodata de ce femeile tind sa aiba mainile mai reci decat ale partenerilor lor, chiar și cand temperaturile de afara nu sunt scazute? Raspunsul i-a surprins chiar și pe cercetatorii de la Universitatea Cambridge, care au realizat un studiu pentru a stabili de ce mainile femeilor și copiilor…

- BERBEC: Acești nativi vor ca partenera lor sa fie o femeie independenta și sa ii domine in dormitor. Le plac femeile fara inhibiții. TAUR: Taurii cauta o femeie care sa exprime feminitate, sa fie amuzanta și iubitoare. GEMENI: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al gemenilor iubesc…

- In perioada Evului Mediu, se spune ca femeile care vorbeau prea mult erau pedepsite aspru de sotii lor. Daca astazi vi se poate parea grotesc, atunci era o metoda preferata de a le inchide gura doamnelor

- Astrele scot la iveala care sunt cele 3 zodii feminine din zodiac care au puterea de a salva sufletul barbaților și care le vor aduce fericirea pe fața și in inima oricand, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt acestea! Citeste si Zodiac chinezesc 2018. Ce talismane norocoase sa porti in Anul…

- Telefonul lui suna pe melodia din filmul „Nașul” pentru ca, spune el, in tinerețe și-a propus sa „ii puna in cap” pe mafioții pe care ii vedea in celebra trilogie americana. Dupa jumatate de secol in care a avut de-a face cu infractori, psihologul criminalist Tudorel Butoi spune ca soluția ca aceștia…

- Bianca Dragușanu a comentat un mesaj primit de la un admirator pe pagina sa de Facebook. Potrivit vedetei, mesajul este reprezentativ pentru toți barbații pentru ca autorul ii compara pe aceștia cu motanii. Bianca Dragusanu, marturisire IN PREMIERA. Ce spune despre CONDITIILE DESPARTIRII de…

- Partea Ide Valeriu Lupu – doctor in stiinte medicale"Femeile rationeaza, comunica si actioneaza ca femeile, iar barbatii – ca barbatii si o femeie barbata este tot atat de dezagreabila ca si un barbat efeminizat" - Golda Meir Familia ramane una din marile ...

- In general, barbații spun ca e imposibil de trait cu o femeie. Ca e cicalitoare și enervanta. Cea mai stresanta... specie cu care barbatul poate trai! : ) DAR! Exista cateva aspecte care arata ca un barbat poate invața lucruri de la o femeie. Cum ar fi: sa invețe sa traiasca mai mult și, mai ales, mai…

- Scandalul mocnit dintre Gabriela Cristea si Bianca Dragusanu ia amploare. Conflictul s-a extins si la famiile celor doua, iar prima care a vorbit despre acest lucru a fost mama adoptiva a Gabrielei Cristea.

- Simptomele depresive care apar in sezonul de iarna se manifesta mai frecvent la femei decat la barbati, conform rezultatelor unui studiu publicat recent, citat de UPI. In lunile de iarna se inregistreaza un varf al frecventei starilor de tristete si de oboseala si al incapacitatii de a…

- In Republica Moldova, salariul barbaților este mai mare comparativ cu salariul femeilor. Portrivit datelor statistice, femeile sint mai puțin platite in toate domeniile de activitate, iar ponderea acestora este mai mica in toata domeniile, cu excepția invațamintului, sanatații, activitații științifice…

- Un studiu realizat de specialistii din Danemarca si Germania dezvaluie ca exista un motiv biologic privind faptul ca femeile traiesc mai mult decat barbatii. In cadrul cercetarii au fost analizate datele privind supravietuirea diferitelor...

- Domnilor, fiti atenti la aceste tipuri de femei pe care este recomandat sa le evitati. NeajutorataIti face placere sa te simti supererou. Salvarea femeii aflate de ananghie este atat de ofertanta, nu? Insa ar trebui sa te intrebi cum de are intotdeauna probleme? Cum de mereu…

- Astrele ne dezvaluie care este singura femeie de zodiac care ii pune pe jar pe barbați, dar care nu are cel ma docil caracter și-i face pe acești sa sufere de cele mai multe ori. Poate ca și tu te-ai gandit din prima secunda la femeia SCORPION. Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt…

- Numarul nord-coreenilor care fug in Coreea de Sud - mai putin de o suta pe luna - a coborat in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, a anuntat vineri Seulul, un semn al unor controale sporite efectuate de Beijing si Phenian, scrie digi24.ro.Un total de 1.

- Nu știm sigur ce vor starurile Hollywood-ului cu aceasta moda, cert este ca se poarta! Care moda? Ne referim la cea a parului neepilat de la subraț. Fie ca e vorba de top modelul Gigi Hadidi, despre Lady Gaga sau de fiica lui Michael Jackson, Paris Jackson, un lucru e bine știut: vedetele adora sa nu-și…

- In Islanda este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații. In țara nordica a fost data o lege prin care, incepand cu 1 ianuarie 2018 este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații, scrie Business Insider. In conformitate cu legislația islandeza, firmele care angajeaza…

- Romanii par sa prefere locatii traditionale pentru petrecerea Revelionului 2017-2018. Potrivit unui studiu, cei mai mulți aleg sa ramana acasa, in noaptea dintre ani. Citește și MESAJE DE ANUL NOU 2018: SUTE de URARI de ANUL NOU, SMS cu FELICITARI. MESAJE frumoase de REVELION 2018 Dintre respondenti,…

- Femeile sunt, de obicei, atractive pentru barbati, daca au anumite caracteristici fizice. Cultura populara a portretizat femeia perfecta ca fiind slaba, cu un bust generos si cu trasaturi simetrice.

- Deși nu pare, barbații sunt innebuniți dupa femeile care iși arata sentimentele și care ii copleșesc cu iubire, scrie estisuperba.ro. Chiar daca barbații vor sa para duri, le plac și lor lucrurile siropoase, oricat de mult ar nega ei. Citeste si Femeile de foc ale zodiacului. Nici un barbat…

- Femeile din Rusia, care sunt victime ale violenței domestice, sunt forțate sa plateasca amenzile inmanate agresorilor, potrivit afirmațiilor femeilor care au ieșit sa protesteze fața de aceasta...