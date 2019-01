Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Bianca Dragusanu s-a distrat in compania lui Alex Bodi in Turcia, dupa ce au ales sa mai dea o sansa relatiei lor, ei bine, nici Victor Slav nu a stat pe uscat. Simpaticul prezentator a iesit in club, insa nu singur.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au suferit mult unul dupa celalalt, iar afaceristul si-ar fi incheiat socotelile cu fosta sotie, femeia pentru care a parasit-o pe fosta prezentatoare tv la sfarsitul anului. Amici ai celor doi spun ca, desi poate multi nu au crezut in relatia Biancai cu Bodi, cei doi…

- Chiar inainte de Revelion, intre Bianca Dragușanu și Alex Bodi a existat un scandal monstru intr-un restaurant din Poiana Brașov, moment in care relația lor a luat sfarșit, scrie viva.ro. Cei doi nu și-au mai vorbit, iar fiecare și-a vazut de treaba lui. La doar cateva zile, dupa ce a avut loc aceasta…

- Bianca Dragușanu și Adrian Cristea au trait o pasionala și frumoasa poveste de dragoste, insa nu au reușit sa ajunga la altar. Ba mai mult, in timp ce nutrea sentimente pentru fotbalist, focoasa blonda a imbracat rochia de mireasa și i-a spus „Da!” fara nicio ezitare lui Victor Slav. Bianca Dragușanu,…

- Bianca Dragușanu a fost filmata alaturi de fiica ei, in momente extrem de frumoase, dar și amuzante. Micuța Sofia Natalia face ce vrea din celebra sa mama. Bianca Dragușanu este o mamica extrem de grijulie cu fiica ei și a lui Victor Slav, Sofia Natalia, pe care o iubește enorm. Vedeta și micuța ei…

- Brigitte Sfat este pregatita din nou sa ajunga in fața altarului, fiind deja ceruta an casatorie. Vedeta a facut totul public pe pagina sa de Instagram. Brigitte Sfat, experienta HORROR la un salon de infrumusetare. Asa ceva este SCANDALOS Iubitul sau i-a daruit un buchet imens de trandafiri…