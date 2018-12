Rawane lanseaza single-ul si clipul „Iar ea”

Dupa mai multe single-uri devenite hituri in strainatate, Rawane lanseaza o noua piesa insotita de videoclip, „Iar ea”, alaturi de Cat Music. Piesa este compusa de catre artista si produsa de Big Up Music, iar videoclipul este regizat de Ciprian Iacob. „Compun de mult timp, dar nu am avut niciodata curajul… [citeste mai departe]