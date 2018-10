Veste-bomba in lumea televiziunii de la noi din țara! Bianca Dragușanu a dat marea lovitura in plan profesional. (Super oferta de angajare) Senzuala blondina va participa la un show renumit. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate naționala, detalii de ultima ora despre contractul pe care vedeta l-a semnat cu Antena 1. Remunerația blondinei depașește orice […] The post Bianca Dragușanu a semnat cu Antena 1! Producatorii mega-show-ului TV o vor plati cu… UN SAC DE BANI! appeared first on Cancan.ro .