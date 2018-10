Stiri pe aceeasi tema

- Bagajele sunt pregatite pentru noua perechi de vedete care zilele acestea vor pleca spre India si Sri Lanka la filmarile noului sezon Asia Express. Jojo, CRBL, Bianca Dragusanu, Cosmin Seleși, Ruby, Iuliana Luciu, coregrafa Cocuta, Ana Morodan și Anca Sigartau sunt printre concurentii cu care Antena…

- Dupa ce in urma cu o saptamana, Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, anunța AICI, in exclusivitate, faptul ca Bianca a semnat cu Antena 1, trustul a confirmat vestea printr-un comunicat. 9 cupluri de vedete vor pleca in aventura vieții lor in Sri Lanka și India, in noul sezon al reality-show-ului “Asia…

- Noua cupluri de vedete din Romania pornesc in aventura vieții lor, in curand, la Antena 1, in cel de-al doilea sezon "Asia Express". Spre deosebire de anul trecut, vedetele care vor lupta pentru marele premiul vor avea de aceasta data un nou itinerariu: peste 4000 de kilometri prin Sri Lanka și India.

- Bianca Dragusanu se va chinui in India pentru 90.000 de euro? Reality show-ul Asia Express de la Antena 1 presupune ca vedetele participante sa renunte la confortul si luxul cu care erau obisnuite in Romania si a se adapta conditiilor foarte modeste din zonele sarace ale unor tari din Asia. Vor trebui…

- Antena 1 pregateste in aceasta toamna un nou sezon Asia Express, cel mai tare show de aventura difuzat in Romania. Spre deosebire de anul trecut, vedetele vor avea de aceasta data un nou itinerariu: peste 4000 de kilometri prin Sri Lanka si India. O alta noutate este faptul ca acum vor exista 9 perechi…

