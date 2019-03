Bianca Drăguşanu a ajuns de urgenţă la medic. Vedeta are nevoie…

Bianca Dragusanu are probleme din cauza multelor ore petrecute in sala de sport și statului in picioare, scrie SpyNews.

Alex Bodi si-a golit cardul! Suma colosala cheltuita pentru a o recuceri pe Bianca Dragusanu

"Tu ai probleme undeva la nivelul meniscului. De asta cand am facut testele speciale ai avut dureri pe partea interna si externa. Ligamentele par sa fie ok. Mai ai o mica tendinita. Asta din cauza ca faci sport, stai mult in picioare. O sa facem un RMN", a fost mesajul doctorului catre Bianca Dragusanu.

Bianca Dragușanu a fost casatorita, pentru o scurta perioada…