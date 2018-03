Bianca Brad este în doliu. Anunţul trist făcut de actriţă "Ea este Nicoleta, una dintre fostele mele colege de clasa din liceu. O fata vesela și plina de viața, la care m-am gandit mereu cu drag, de cate ori imi aminteam de acei frumoși ani din viața mea. Cand am facut anunțul despre Revederea de gradul (economic) 3, cum imi place mie sa zic ?, mi-a scris ca, deși iși dorește foarte tare, nu va putea veni, nu pentru ca nu mai traiește in Romania, ci din cauza unei probleme grave de sanatate despre care aflase anul trecut, in luna septembrie. Dar ca ne vom revedea in vara, cand va veni in țara, dorind sa se intoarca acasa, definitiv. Aseara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Bianca Brad a pimit o veste cumplita. Una dintre colegele sale de liceu a incetat din viața. Bianca Brad, in varsta de 50 de ani , are sufletul indurerat dupa ce a aflat de moartea uneia dinte fostele ei colege de liceu, cu care urma sa se vada, dar n-a mai apucat. Bianca Brad, mama unui baiețel…

- Anca Serea a facut o postare cutremuratoare pe pagina ei de Facebook. Vedeta și-a dorit sa aduca la lumina situația spitalelor din Romania. Ea a vorbit despre cazurile unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi. Vedeta iși dorește ca oamenii sa intinda o mana de…

- Fondatorul companiei AutoItalia, Herbert Stein, a incetat din viața la varsta de 87 de ani. Supranumit „Capo”, Herbert Stein a fost unul dintre pionierii care au pus bazele comerțului modern cu automobile in Romania anilor ’90. Anunțul public despre deces a fost facut chiar printr-un comunicat oficial…

- Ionela Prodan a avut mari problemele de sanatate, fiind supusa unei interventii la sfarsitul lunii ianuarie, atunci cand i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. VEZI SI: Ionela Prodan, schimbare radicala dupa interventia suferita. Cum arata acum FOTO Ionela…

- Sora legendarului actor Toma Caragiu a incetat din viața. Anunțul dispariției Getei Caragiu a fost facut de Societatea de Cultura Macedo-Romana, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook. Toma Caragiu a fost unul dintre cei mai mari actori de comedie pe care i-a avut Romania . Toma Caragiu s-a…

- Cornel Galeș, primele declarații dupa parastasul de un an al Ilenei Ciuculete. Acesta a organizat slujba de pomenire la Biserica Costeasca din Chitila. Dupa slujba de pomenire organizata de Cornel Gales , toti cei care au iubit-o pe regretata artista vor putea merge la cimitir pentru a ii aprinde o…

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- Inainte sa fie casatorit cu Anamaria Prodan, Laurentiu Reghecampf a fost insurat timp de 14 ani cu Mariana, cu care are si un copil, pe Luca. Aseara, insa, o veste tragica a lovit familia Marianei, aceasta anuntand ca mama ei, ramasa in Romania, a murit.", scrie wowbiz.ro. Viata este…

- A murit tatal Amaliei Enache. Vedeta PRO TV, care in urma cu 10 ani, tot in luna martie, a pierdut-o pe mama ei, e in doliu, iar parte din durerea ei imensa razbate pe pagina personala de Facebook, unde a postat fotografii emoționante cu parintele sau. ”Baloane se sapun, fix ca-n viața”, sta scris langa…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Elena Udrea a vorbit despre viata in Costa Rica, dupa ce pe Facebook au aparut fotografii cu ea si Alina Bica. Fostul deputat spune ca viata in Costa Rica este mai scumpa si ca mancarea costa chiar de 3-4 ori mai mult. „Pot fi sunata pe Whatsapp pentru ca aici telefonul costa foarte mult. Aici, lucrurile…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur s-au intors acasa, dupa o luna petrecuta in Amsterdam. Actorul a incheiat filmarile, iar acum cei doi, impreuna cu copiii lor iși vor relua activitațile din Romania. Dana și Dragoș au gasit greu o casa pe gustul lor, iar vremea capricioasa le-a cam dat planul peste cap.…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- In toamna, Allview are in plan sa aiba pe piata un ceas inteligent si o boxa care sa le permita utilizatorilor din Romania sa comande vocal produse sau servicii prin integrarea asistentului AVI cu platforme ale unor retaileri sau furnizori de servicii. „Adica daca vreau sa cumpar o pizza cu prosciuto…

- In varsta de 54 de ani, jurnalistul, operatorul si regizorul Sorin Avram a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, in urma unor complicatii pulmonare survenite pe fondul unor mai vechi interventii chirurgicale. Anuntul decesului a fost facut de fratele geaman al lui Sorin Avram, Liviu Avram,…

- Jurnalistul Sorin Avram s a stins din viata. Vestea a fost confirmata pe Facebook de fratele geaman al acestuia, jurnalistul Liviu Avram. Prieteni, din pacate e adevarat: geamanul meu, Sorin Avram, s a stins. Dumnezeu sa l aiba in paza este mesajul transmis de jurnalistul Liviu Avram pe contul sau de…

- Anuntul presedintelui Klaus Iohannis de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este prezentat de una dintre cele mai presigioase institutii de presa ale lumii, care continua sa monitorizeze situatia foarte tensionata din justitia si politica din Romania. "Sefa anticoruptie din Romania,…

- Adolescenta din Sacele, data disparuta, in urma cu cateva zile, a fost gasita duminica, in București și predata polițiștilor. Anunțul a fost facut de familia tinerei. „Denisa a fost gasita, așteptam sa ajunga acasica langa noi, mulțumim din suflet domnului care a gasit-o și a predat-o Poliției București,…

- Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira. Familia cantaretului a fost greu incercata de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- Csaba Asztalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. ”Confirm realitatea dificila cu care…

- Caroline Wozniacki, cea mai buna tenismena a lumii, si-a atras furia romanilor dupa ce a facut scandal joi seara, in meciul de la Doha cu Monica Niculescu (7-5, 6-1). Wozniacki a acuzat-o de lipsa de fair-play pe Niculescu, atat in timpul partidei, cat si la final, iar incidentul a starnit reactii…

- Viorel Vlad, membru al primului echipaj al fregatei "Regele Ferdinand", s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook."Colegul nostru Viorel VLAD, membru al primului echipaj al fregatei Regele Ferdinand, a plecat sa colinde pe intinderile nesfarsite ale altei lumi. Dumnezeu sa il aiba in paza…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- "Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din Senat, cu domnul Citu (senatorul PNL, Florin Citu n.r.) pentru ca si dansul este finantist. Trebuie sa fim responsabili cand declaram astfel de lucruri. (...) Este total fals. Nu se lucreaza la impozitul pe gospodarie. Domnul Citu este finantist,…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, și-au lasat fetița acasa in weekend și au mers sa petreaca in doi la club. Victor Slav și Bianca Dragușanu au in spate un trecut comun tumultuos. Dupa ce au fost casatoriți pentru o perioada scurta de timp, cei doi au ajuns la divorț dupa ce s-a…

- Veronica Antal s-a nascut intr-un judet din Neamt, a vrut sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase in acea perioada toate manastirile catolice. A ales sa-l slujeasca pe Dumnezeu in felul sau si a facut un legamant de castitate. Sa duca o viata fara pacat era cel mai important lucru…

- Stres National, studiul pe care Dynamic HR si Learning Network l-au implementat in randul angajatilor din Romania in 2017, dezvaluie statistici ingrijoratoare in ceea ce priveste starea de bine a angajatului la birou.99,7% dintre angajatii romani sunt stresati.52% se simt instrainati de familie.91,4%…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a transmis, joi, un mesaj de condoleante la moartea lui Neagu Djuvara, in care afirma ca gandurile sale se indreapta, in aceste momente, spre familia si prietenii istoricului roman. "Sunt trist sa aflu ca istoricul roman Neagu Djuvara a decedat.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat ca istoricul Neagu Djuvara reprezinta un reper de moralitate si civism, un om care s-a luptat intreaga sa viata pentru interesele Romaniei si ale romanilor. "#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Mesajele de condoleante au inceput sa curga dupa aflarea vestii cumplite. Teodora M. a murit dupa ce a ales sa isi aduca pe lume copilasul la un spital privat din municipiul Constanta.Tanara a ajuns in cele din urma, in stare grava, la Spitalul Judetean Constanta.Teodora mai avea un baietel si se casatorise…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook, ca a aflat cu tristete vestea privind moartea senatorului UDMR Verestoy Attila. "Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- Larisa Ujvari, o tanara din Sacueni, județul Bihor, care avea mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma, a pierdut lupta cu viața la doar 25 de ani. Deși sute de oradeni demarasera o campanie de donare de sange pentru a o ajuta pe Larisa, care suferea de o infecție puternica…

- Anuntul a fost facut de Asociatia Studentilor Farmacisti din Oradea, pe Facebook, scrie ebihoreanul.ro. "La 25 de ani multi se gandesc la vacante, petreceri sau examene de la facultate ...din pacate, colega noastra Larisa va face asta dintre Ingeri. Cu nemasurata durere in suflete ne luam ramas bun…

- Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, a murit Victor Spirescu era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii din Marea Britanie. In…

- Intrebat de ce a ales sa se dedice acestui domeniu, jurnalistul a spus ca a fost o intenție pe care a construit-o in timp, „inca de mic". „Nu ma uitam la desene animate, ci la emisiunile lui Marius Tuca. Mai apoi am crescut cu Nașul", a declarat Ionuț Cristache. Drum complicat „Am știut…

- Mii de aradeni s-au lasat pacaliti de un mesaj ce este tot mai intens distribuit pe Facebook in ultimele saptamani si care anunta ca prin intermediul unui medicament comercializat si la noi este raspandit virusul „Machupo”, care provoaca febra hemoragica. Mesajul este scris cu numeroase greseli…

- In varsta de 83 de ani, cantareata de muzica usoara Lucky Lucretia Marinescu s a stins din viata in urma unei suferinte indelungate. Anuntul a fost facut de fiul sau, Lawrence Marinescu. Lucretia "Lucky" Marinescu, s a nascut pe 12 iulie 1934, la Cahul, Romania, azi in Republica Moldova. Lucky Marinescu…

- Bianca Dragușanu a avut o discuție ca intre fete cu o colaboratoare. Vedeta a facut public ce au discutat. Bianca Dragușanu, care a marturisit ca nu a trecut prin depresie postnatala dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Sofia Natalia , a dezvaluit la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D ce discuție…

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…

- Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, vrea sa reprezinte Romania la cel mai important concurs muzical din Europa. Muzicianul Tavi Clonda, care a devenit tatic pentru prima oara anul trecut , a inceput anul in forța. tavi Clonda s-a inscris la selecția naționala Eurovision 2018 și vrea sa reprezinta…