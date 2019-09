Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), numarul 15 mondial, si ''veterana'' americana Serena Williams (8 WTA), sextupla campioana la Flushing Meadows, se vor intalni in finala...

- La doar 19 ani și la prima participare pe tabloul principal de la US Open, Bianca Andreescu a reușit performanța de a ajunge pâna în marea finala. Jucatoarea canadiana de origine româna a vorbit la conferința de presa despre victoria din semifinale contra Belindei Bencic, precizând…

- Bianca Andreescu a castigat Rogers Cup, al doilea trofeu major din cariera ei, dupa ce in luna martie triumfase la Indian Wells. Bianca a beneficiat de abandonul Serenei Williams, care nu a mai putut continua meciul din motive medicale, declarand forfait chiar in primul set. Citeste mai mult: adev.ro/pw3w10

- Tanara jucatoare canadiana de tenis Bianca Andreescu a castigat turneul WTA de la Toronto, dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, dupa abandonul americancei Serena Williams in finala, la scorul de 3-1 pentru sportiva de origine romana. Serena (37 ani, 10 WTA) a acuzat dureri la…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (nr. 27 WTA) a caștigat finala de la Rogers Cup, dupa ce adversara ei, Serena Williams (nr. 10 WTA), a acuzat dureri la spate și a trebuit sa se retraga, la scorul de 3-1, potrivit Mediafax.Bianca Andreescu se afla in avantaj, in primul…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului feminin de tenis de la Toronto, dotat cu premii totale in valoare de 2,83 milioane de dolari, in care o va avea ca adversara pe americanca Serena Williams,

- Performanța Simonei Halep de astazi, de la Wimbledon, a fost uimitoare. Sportiva romanca a oferit momente de neuitat atat pe terenul de joc, cat și inafara lui. Simona Halep a facut istorie și a caștigat, sambata, finala feminina de la Wimbledon, contra americancei Serena Williams, scor 6-2, 6-2. Inainte…

- Simona Halep joaca importriva Serenei Williams in finala de la Wimbledon, intr-un meci așteptat cu sufletul la gura de milioanele de fani al sportului alb din Romania și din toata lumea. Serena Williams a caștigat tragerea la sorți și a ales sa serveasca. Simona a inceput perfect partida și a reușit…