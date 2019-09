BIANCA ANDREESCU - SERENA WILLIAMS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Finala US Open 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului de Grand Slam US Open, dupa ce a invins-o pe Belinda Bencic, din Elvetia, cu scorul de 7-6, 7-5. Serena Williams (37 de ani, nr. 8 WTA) a trecut in semifinale de Elina Svitolina, scor 6-3, 6-1. loading...

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), locul 15 WTA, si Serena Williams, locul 8 WTA, sextupla campioana la Flushing Meadows, se infrunta, sambata, in finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului.Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului…

- SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT FINALA WIMBLEDON 2019. SIMONA HALEP, 27 de ani, 7 WTA, si SERENA WILLIAMS, 37 de ani, 10 WTA, se intalnesc, de la ora 16:00, in FINALA WILMBLEDON 2019, pe terenul central. Meciul SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS este LIVE STREAM VIDEO…

- Fosta jucatoare de tenis Martina Navratilova i-a dat sfaturi Simonei Halep pentru a o invinge in finala de la Wimbledon pe americanca Serena Williams. Martina Navratilova, caștigatoarea a 18 turnee de Grand Slam, a sfatuit-o pe Simona Halep cum sa joace, explicand și ce lovitura sa foloseasca mai des.…