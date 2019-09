Bianca Andreescu (15 WTA, 19 ani) și-a adjudecat trofeul la US Open, dupa o finala in fața Serenei Williams (37 de ani, 8 WTA), scor 6-3, 7-5. De luni, canadianca va urca pe locul 4 WTA, depașind-o pe Simona Halep, care va cobori pe 6. Sealed with a kiss @Bandreescu_ | #USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter. ...