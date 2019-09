Stiri pe aceeasi tema

- ​La doar 19 ani și la prima participare pe tabloul principal de la US Open, Bianca Andreescu a reușit performanța de a deveni prima jucatoare din Canada care se impune intr=un turneu de Grand Slam. Jucatoarea de origine romana a vorbit la conferința de presa despre modul in care se pregatește pentru…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena Williams cu 6-3, 7-5, sambata, la New York, relateaza Agerpres.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena...

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena Williams cu 6-3, 7-5, sambata, la New York. Andreescu, la 19 ani, ocupa locul 15 in clasamentul…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena Williams cu 6-3, 7-5, sambata, la New York. Bianca Andreescu a facut primele declaratii dupa…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), locul 15 WTA, si Serena Williams, locul 8 WTA, sextupla campioana la Flushing Meadows, se vor intalni, sambata, in finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), numarul 15 mondial, si ''veterana'' americana Serena Williams (8 WTA), sextupla campioana la Flushing Meadows, se vor intalni in finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile obtinute,…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului feminin de tenis de la Toronto, dotat cu premii totale in valoare de 2,83 milioane de dolari, in care o va avea ca adversara pe americanca Serena Williams, fostul lider al clasamentului mondial. Sambata, in penultimul…