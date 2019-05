Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o partida dificila care a durat aproape trei ore, canadianca de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat marti in turul 2 al turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros dupa ce a trecut de...

- Sorana Cirstea, locul 84 WTA, s-a calificat in turul al doilea al French Open, dupa ce a invins-o, luni, cu scorul de 5-7, 6-4, 7-5, pe slovena de 18 ani Kaja Juvan, locul 131 mondial, prezenta pe tabloul principal din postura de lucky-loser.Cirstea a avut momente bune in meci, dar a comis…

- Sportiva romana Ana Maria Popescu a fost eliminata in sferturile de finala ale probei individuale de spada de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), concurs de Cupa Mondiala, dupa ce a fost invinsa sambata de sud-coreeanca Injeong Choi cu 15-11. Pe tabloul principal de 64 spadasine, Ana Maria Popescu le-a…

- Jucatoarea Irina Begu (nr. 96 WTA, 28 de ani) s-a calificat in turul al doilea al calificarilor turneului de la Roma, dupa ce a trecut de Daria Gavrilova (nr. 57 WTA, 25 de ani) și cap de serie nr. 6, cu scorul de 7-6 (1), 2-6, 6-2. Turneul de la Roma va avea loc in perioada 13-19 mai Meciul dintre…

- Continua perioada mai putin fasta pentru Ana Bogdan, jucatoarea noastra fiind eliminata în turul întâi al turneului WTA de la Monterrey (Mexic). A fost 7-6(4), 6-2, pentru Stefanie Voegele (98 WTA) în confruntarea cu Ana (108 WTA).Meciul a durat o ora și 27 de minute, iar…

- Bianca Andreescu continua parcursul impecabil in noul sezon. Sportiva din Canada, cu origini romanești, s-a calificat in sferturile turneului de la Indian Wells, dupa ce a trecut in optimi de jucatoarea Qiang Wang, scor 7-5, 6-2, potrivit mediafax.Dupa acest rezultat, Bianca Andreescu a ajuns…

- Radu Albot s-a calificat pe tabloul principal al turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells. Tenismanul moldovean l-a invins dramatic in ultima faza a calificarilor pe slovacul Lucas Lacko, scor 7-6, 7-6. Confruntarea dintre cei doi a durat aproape doua ore.

- Pezenta pe tabloul principal este recompensata cu 15.610 USD. Apoi, calificarea sau prezenta directa in turul doi, cum e cazul Simonei Halep si al Mihaelei Buzarnescu, aduce de la sine un cec in valoare de 25.465 USD! INDIAN WELLS. Sorana Cirstea, in ultimul tur al calificarilor. Trei romance,…