- Bianca Andreescu a facut duminica ședința foto oficiala cu trofeul de la US Open, primul trofeu de Mare Șlem cucerit de sportiva nascuta in Canada, dar care a inceput tenisul la Pitești. Sportiva in varsta de 19 ani a purtat o rochie neagra scurta și foarte eleganta. Ședința foto a avut loc pe acoperișul…

- Bianca Andreescu este prima sportiva din Canada castigatoare a unui grand slam. "Sunt extrem de recunoscatoare si cu adevarat binecuvantata. Am muncit mult pentru acest moment. Nu ma pot plange, acest an a fost un vis devenit realitate si acum, faptul ca am jucat cu Serena, o legendA a tenisului...…

- Bianca Andreescu, jucatoarea de tenis din Canada cu origini romanesti, in varsta de numai 19 ani, continua sa obtina rezultate de top in circuitul profesionist.Aflata pe locul 15 in ierarhia WTA, tanara a castigat US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, invingand o in finala pe americanca Serena…

- Celebra publicație Tennis Magazine a prezentat-o pe Bianca Andreescu (19 ani, 15 WTA) ca fiind o jucatoare mai buna deja decat Simona Halep (27 de ani, 4 WTA), dupa ce tenismena din Canada s-a calificat in finala US Open. Finala de la US Open dintre Bianca Andreescu și Serena Williams (37 de ani, 8…

- Tenismena romanca, Simona Halep, a ratat scalificarea in turul trei de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Sportiva noastra a fost invinsa joi noapte in trei seturi, scor 6-2, 3-6, 7-6 () , in turul al doilea, de catre americanca Tyler Townsend, ocupanta locului 116 in clasamentul WTA.…

- Jucatoare de tenis Simona Halep, 27 de ani, locul 4 mondial, a abandonat in sferturile turneului WTA Rogers Cup de la Toronto, in meciul cu Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), din cauza durerii resimțite la tendonul lui Ahile. Sportiva a jucat primul set, pe care l-a pierdut cu 4-6.

- Simona Halep, 27 de ani, este a douasprezecea jucatoare care castiga turneul de la Wimbledon la prima sa finala, noteaza EFE, dupa ce romanca a invins-o categoric sambata pe americanca Serena Williams, 6-2, 6-2, in finala acestei competitii de Mare Slem. Pana acum, Halep reusise o singura semifinala…

