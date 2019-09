Bianca Andreescu, premiu inedit de la Toronto! Cum se va numi, de anul acesta, ziua de 16 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu, recenta caștigatoare a turneului de Mare Șlem de la US Open, va fi sarbatorita maine pe strazile orașului ei natal, Mississauga, din apropiere de Toronto. Parada „She The North” va avea loc in Mississauga Celebration Square si va incepe la ora locala 16.30 (23:30, ora Romaniei), a…

- Christopher Plummer, aflat pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Toronto, a vorbit despre performanța incredibila a Biancai Andreescu din finala de la US Open. Prezent la premierea filmului sau, "Knives Out", la TIFF Toronto, Christopher Plumer a intrebat cat este scorul la finala feminina care…

- Premierul Canadei a felicitat-o pe Bianca Andreescu: Ai facut o tara foarte mandra, conform News.ro.Justin Trudeau, premierul Canadei, a felicitat-o pe Bianca Andreescu, prima jucatoare canadiana care a castigat un grand slam, US Open. Primarul din Mississauga, suburbia orasului Toronto, unde…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 27 WTA, a castigat, duminica, turneul Rogers Cup, de la Toronto, profitand in finala de abandonul americancei Serena Williams, numarul 10 mondial si favorita 8.

- Bianca Andreescu a castigat turneul Rogers Cup de la Toronto, dupa ce adversara ei din finala, Serena Williams, a abandonat la doar 19 minute de la inceperea meciului, la scorul de 3-1 pentru adversara.

- Serena Williams (SUA, 10 WTA) s-a calificat in finala la Rogers Cup, dupa ce a invins-o pe Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3, informeaza News.ro, americanca trecandu-și in palmarea a 500-a victorie pe hard. In finala, pentru un al patrulea trofeu la Toronto, Williams va evolua contra…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a debutat cu dreptul la turneul feminin de tenis de la Toronto, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-1, 6-4, pe compatrioata sa Eugenie Bouchard, intr-o partida disputata marti in cadrul acestei competitii de categoria WTA Premier 5, dotata cu…

- Canadianca Bianca Andreeescu (19 ani, 27 WTA) a invins-o pe compatrioata Eugenie Bouchard (25 de ani, 112 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-4, in primul tur de la Rogers Cup, turneu disputat la Toronto, in Canada. Duelul dintre Andreescu și Bouchard a fost unul intens, partida avand o durata de 2 ore și 11 minute.…