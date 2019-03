Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu va susține astas-seara, de la ora 22.00, finala turneului de la Indian Wells, impotriva nemțoaicei Angelique Kerber. Sportiva din Canada, cu origini romanești, a ajuns in prima sa finala a unui turneu Mandatory și este prima sportiva din istorie care a ajuns in finala de la Indian Wells,…

- Romania a invins Cehia la Ostrava si a reusit astfel sa depaseasca Germania, Belgia si Elvetia. Un salt important l-a facut si Canada, condusa de Bianca Andreescu. Mai exact, canadiencele au urcat 6 locuri si au ajuns pe 11. Lider este in continaure Cehia, la mare distanta de SUA si Belarus.…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul patru mondial, a obtinut o victorie in doar 58 de minute, cu 6-4, 6-2, in fata polonezei Magda Linette, marti, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. In turul secund, campioana de la US Open o va infrunta…