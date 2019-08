Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) a invins-o pe cehoaica Marie Bouzkova (21 de ani, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3 și o va infrunta pe Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) in finala Rogers Cup, diseara, la ora Romaniei 20:30. Primul set pierdut de Serena la Toronto a venit abia in semifinale și a fost cedat…

- Canadianca de origine romana Bianca Andreescu a scris istorie la Toronto. A devenit prima jucatoare din Canada care joaca finala Rogers Cup in ultimii 50 de ani. Bianca Andreescu are doar 19 ani și joaca a treia finala din 2019. Dupa turneul de pe teren canadian, Bianca Andreescu va intra in top 20…

- Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) s-a calificat in finala turneului Rogers Cup, de la Toronto, dupa ce a trecut de americanca Sofia Kenin (29 WTA, 20 de ani), scor 6-4, 7-6 (5). In finala, Bianca Andreescu va juca impotriva invingatoarea meciului Serena Williams (10 WTA) - Marie Bouzkova (91 WTA). …

- Jucatoare de tenis Simona Halep, 27 de ani, locul 4 mondial, a abandonat in sferturile turneului WTA Rogers Cup de la Toronto, in meciul cu Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), din cauza durerii resimțite la tendonul lui Ahile. Sportiva a jucat primul set, pe care l-a pierdut cu 4-6.

- Serena Williams (10 WTA) a invins-o pe Naomi Osaka (2 WTA), scor 6-3, 6-4, și s-a calificat in semifinalele Rogers Cup. Serena Williams va juca in semifinale contra cehoaicei Marie Bouzkova (91 WTA). A fost prima infruntare dintre cele doua jucatoare dupa finala cu cantec de la US Open 2018, cand Serena…

- Marie Bouzkova a trecut in faza optimilor de finala de Jelena Ostapenko (82 WTA), scor 6-2, 6-2. Partida dintre Simona Halep si reprezentanta Cehiei este programata ultima pe Arena Centrala in ziua de vineri, dupa duelul dintre Serena Williams si Naomi Osaka. Astfel, Halep si Bouzkova vor intra in scena…