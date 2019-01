Bianca Andreescu, invinsa de Julia Goerges in finala turneului tenis de la Auckland

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (18 ani) a fost invinsa in trei seturi, 2-6, 7-5, 6-1, de germanca Julia Goerges, campioana en titre si favorita numarul 2, duminica, in finala turneului feminin de tenis de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale in valoare de 250.000…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (18 ani) a fost invinsa in trei seturi, 2-6, 7-5, 6-1, de germanca Julia Goerges, campioana en titre si favorita numarul 2, duminica, in finala turneului feminin de tenis de la Auckland (Noua Zeelanda). Andreescu, numarul 152 mondial inaintea acestei…

- Bianca Andreescu a pierdut finala de la Auckland in fata castigatoarei de anul trecut a acestei competitii, Julia Goerges. Jucatoarea din Germania s-a impus in trei seturi, 6-2, 5-7, 1-6, dupa o ora si 44 de minute de joc.

- Bianca Andreescu a pierdut finala de la Auckland in fața caștigatoarei de anul trecut a acestei competiții, Julia Goerges. Jucatoarea din Germania s-a impus in trei seturi, 6-2, 5-7, 1-6, dupa o ora și 44 de minute de joc. Sportiva din Canada, cu origini romanești, a avut meciul in mana. Primul…

- Bianca Andreescu, 18 ani, 152 WTA, a pierdut la limita finala de la Auckland disputata în fața experimentatei nemțoaice Julia Goerges, 30 de ani, 14 WTA, scor 6-2, 5-7, 1-6, dupa o ora și 44 de minute de joc.

- Jucatoarea canadianca de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Auckland, dotat cu premii de 250.000 de dolari, dupa ce a trecut ieri, in sferturile de finala, cu 6-7, 6-1, 6-3, de americanca Venus Williams, a șasea favorita a competiției. In semifinale, Bianca…

- Jucatoarea taiwaneza de tenis Su-Wei Hsieh, nr. 3 pe lista capilor de serie, este ultima calificata in semifinalele turneului WTA de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu castiguri in valoare de 250.000 dolari, dupa ce a trecut, vineri, in doua seturi, 6-3, 6-2, de spanioloaica Sara Sorribes.…

- Jucatoarea canadiana de tenis de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Auckland, dotat cu premii in valoare de 250.000 dolari, dupa ce a trecut vineri in sferturile de finala, cu 6-7 (1/7), 6-1, 6-3, de americanca Venus Williams, a sasea favorita a competitiei.…