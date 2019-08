Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului Premier 5 de la Rogers Cup (Toronto). Canadianca cu origini romanești a invins-o in turul II pe rusoaica Daria Kasatkina (22 de ani, 40 WTA), scor 5-7, 6-2, 7-5, dupa un meci care a durat doua ore și 40 de minute. Dupa…

- Bianca Andreeescu (19 ani, 27 WTA) a invins-o pe canadianca Eugenie Bouchard (25 de ani, 112 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-4, in primul tur de la Rogers Cup, turneu disputat la Toronto, in Canada. (Detalii AICI) La conferința de presa, Andreescu a ținut sa vorbeasca și-n romana. ...

- Canadianca Bianca Andreeescu (19 ani, 27 WTA) a invins-o pe compatrioata Eugenie Bouchard (25 de ani, 112 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-4, in primul tur de la Rogers Cup, turneu disputat la Toronto, in Canada. Duelul dintre Andreescu și Bouchard a fost unul intens, partida avand o durata de 2 ore și 11 minute.…

- Simona Halep se afla in Canada, la Toronto, acolo unde astazi va juca in turul al doilea la „Rogers Cup”, turneu pe care anul trecut l-a castigat. Tenismena constanteana va da piept cu americanca Jennifer Brady, jucatoare aflata pe locul 76 WTA. Cele doua sportive nu s-au mai intalnit niciodata pana…

- Campioana constanteana Simona Halep a fost desemnata jucatoarea lunii iulie in ancheta WTA. Aflata la primul titlu de acest gen in 2019, ocupanta locului patru in clasamentul mondial a castigat luna trecuta turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Simona a fost urmata pe podium in clasamentul lunii iulie…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 4 mondial si detinatoarea trofeului, o va avea ca adversara pe americanca Jennifer Brady in meciul de debut la turneul WTA de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari. Brady (76 WTA), venita din calificari, a trecut…

- In mediul online a aparut o fotografie cu Simona Halep și iubitul sau, Toni Iuruc, pe insula greceasca Santorini. Cei doi petrec vacanța impreuna, dupa ce Simona a caștigat Turneul de la Wimbledon. Zilele trecute, aceștia au fost surprinși sarutandu-se pasional pe o plaja din Mamaia, dar acum au ales…

- Sylvain Bruneau (antrenorul sportivei cu origini românești) a oferit detalii în legatura cu starea de sanatate a Biancai Andreescu. Câștigatoarea de la Indian Wells are din nou probleme cu umarul, iar prezența sa la Wimbledon este pusa serios sub semnul întrebarii, informeaza…