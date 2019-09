Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena...

- Bianca Andreescu a reusit un prim set perfect in fata Serenei William in finala US Open. Jucatoare canadianca de origine romana a reusit un meci perfect pana acum. 6-3 si e la un set distanta de a castiga primul Grand Slem din cariera ei.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (locul 15 WTA) o confrunta pe americanca Serena Williams (locul 8 WTA), in finala de la turneul de Grand Slem US Open. Sportiva a caștigat primul set.

- Jucatoarea de tenis canadiana de origine romana Bianca Andreescu (15 WTA) s-a calificat, marti dimineata, in sferturile de finala ale US Open 2019, dupa o victorie in fata americancei Taylor Townsend (locul 93 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-2, relateaza Mediafax. Locul 15 WTA, Bianca Andreescu s-a calificat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, s-a calificat in runda a doua a turneului US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, marti, dupa ce a dispus de americanca Nicole Gibbs cu...

- ​Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a declarat forfait pentru turneul WTA de la Cincinnati (Ohio), înaintea primului sau meci de la aceasta competitie, din cauza unei accidentari la spate, informeaza AFP.Vedeta americana, câstigatoarea a 23 de turnee de Mare Slem, s-a antrenat…

- Bianca Andreescu, canadianca de origine romana, castiga finala de la Rogers Cup in fata Serenei Williams. Americanca pierde al doilea mare trofeu in fata romancelor Simona Halep, iar acum in fata Biancai Andreescu, jucatoare de doar 19 ani. Serena era condusa cu 3 – 0 cand a decis sa se retraga cu…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, nr. 3 mondial si favorita nr. 3, s-a calificat vineri in optimile turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut cu 6-3, 2-6, 6-4 de taiwaneza Su-Wei Hsieh (29 WTA, cap de serie nr. 28). Pliskova a reusit nu mai putin de 14…