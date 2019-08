Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 27 WTA, a castigat, duminica, turneul Rogers Cup, de la Toronto, profitand in finala de abandonul americancei Serena Williams, numarul 10 mondial si favorita 8.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului feminin de tenis de la Toronto, dotat cu premii totale in valoare de 2,83 milioane de dolari, in care o va avea ca adversara pe americanca Serena Williams, fostul lider al clasamentului mondial. Sambata, in penultimul…

- Serena Williams (SUA, 10 WTA) s-a calificat in finala la Rogers Cup, dupa ce a invins-o pe Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3.Serena a obtinut a 500-a victorie din cariera pe hard. In finala, pentru un al patrulea trofeu la Toronto, Williams va evolua contra favoritei…

- Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) s-a calificat in finala turneului Rogers Cup, de la Toronto, dupa ce a trecut de americanca Sofia Kenin (29 WTA, 20 de ani), scor 6-4, 7-6 (5). In finala, Bianca Andreescu va juca impotriva invingatoarea meciului Serena Williams (10 WTA) - Marie Bouzkova (91 WTA). …

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka va redeveni numarul unu mondial incepand de luni, desi a fost eliminata de americanca Serena Williams in sferturile de finala ale turneului de la Toronto (Canada), dotat cu premii in valoare de 2,83 milioane dolari, informeaza site-ul WTA. Osaka profita de esecul…

- Serena Williams (locul 10 mondial) a învins-o pe Naomi Osaka (2 WTA) si s-a calificat în semifinale la Rogers Cup (Toronto), unde o va întâlni pe Marie Bouzkova, dupa abandonul Simonei Halep.Serena a avut nevoie de o ora și 16 minute pentru a învinge liderul clasamentului…

- ​Cu siguranța, șocul meciurilor din sferturile de la Toronto va fi cel în care Serena Williams o va întâlni pe Naomi Osaka. Ultima confruntare directa a avut loc în finala de la US Open, acolo unde nipona a învins-o pe americanca. "Este mama mea din tenis, e persoana…

- Simona Halep, locul 7 WTA, va participa si la editia din acest an a turneului de la Toronto, Rogers Cup, la care este detinatoarea trofeului, informeaza News.ro.La competitie vor participa, între altele, si liderul WTA Ashleigh Barty (Australia), americanca Serena Williams si sportiva canadiana…