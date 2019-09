Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), numarul 15 mondial, si ''veterana'' americana Serena Williams (8 WTA), sextupla campioana la Flushing Meadows, se vor intalni in finala...

- ​Carlos Ramos, protagonist al unui scandal imens în finala US Open 2018 cu Serena Williams, va face parte si în acest din brigada de arbitri de scaun la ultimul turneu de Grand Slam al anului, dar nu va fi delegat la partidele surorilor Williams.Anuntul a fost facut într-un interviu…

- Mii de oameni s-au adunat in fața terenurilor de la Wimbledon pentru a urmari pe ecranele uriașe finala disputata de Simona Halep și Serena Williams. Romanii au tresarit la fiecare minge a romancei, iar englezii au fost profund impresionați de prestația jucatoarei noastre. Simona Halep a scris istorie…

- Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari. Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2. Spre deosebire de ultimele…

- Roger Federer, finalist la Wimbledon dupa ce l-a învins pe Rafael Nadal, i-a transmis un mesaj de încurajare Simonei Halep, înaintea finalei pe care aceasta o va juca în compania Serenei Williams. Elvețianul a declarat ca românca trebuie sa aiba o mentalitate de învingatoare…

- Meghan Markle și Kate Middleton vor participa, sambata, 13 iulie, la finala feminina de la Wimbledon, disputata intre Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA).Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Aceasta…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Julia Goerges, intr-o partida disputata sambata. Cele doua jucatoare s-au intalnit si anul trecut la All England…

