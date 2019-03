Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu a caștigat finala de la Indian Wells. Canadianca ce are origini romanești a trecut de Angelique Kerber, in trei seturi, și a intrat in top 30 WTA. La finalul meciului, Bianca, vizibil emoționata, a spus ca traiește in visul copilariei și ca anii grei de munca se simt acum prin rezultate.…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, in varsta de 18 ani, a caștigat turneul de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe germanca Angelique Kerber in finala.Jucatoarea de 18 ani a intrat in istoria turneului, fiind prima care a obtinut trofeul dupa ce a intrat pe tabloul…

- BIANCA ANDREESCU - ANGELIQUE KERBER LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Bianca Andreescu (locul 60 WTA), tanara de 18 ani din Canada, de origine romana, va juca finala Indian Wells 2019 cu experimentata Angelique Kerber, nr. 8 WTA, fost lider mondial, in varsta de 31 de ani. Meciul are loc…

- Bianca Andreescu (locul 60 WTA), tanara de 18 ani din Canada, de origine romana, va juca finala Indian Wells 2019 cu experimentata Angelique Kerber, nr. 8 WTA, fost lider mondial, in varsta de 31 de ani. Meciul are loc duminica ...

- Jucatoarea canadiana de origine româna Bianca Andreescu, 18 ani, o va întâlni pe germanca Angelique Kerber în finala turneului de tenis WTA de la Indian Wells (California/SUA), dotat cu premii în valoare de 9.035.428 dolari.

- Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA) a trecut noaptea trecuta de Elina Svitolina (24 de ani, 6 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-4, și s-a calificat in finala turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Andreescu va juca in ultimul act contra nemțoaicei Angelique Kerber (8 WTA), invingatoare azi noapte in fața…

- Bianca Andreescu, beneficiara a unui wild card, s-a impus in fata ucrainencei Elina Svitolina dupa un meci de doua ore si 12 minute, scor 6-3, 3-6, 6-4. Angelique Kerber, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, a invins-o in semifinale pe Belinda Bencic din Elvetia, locul 23 WTA, scor 6-4,…

- Aflata în fața celei de-a zecea confruntari cu Serena Williams, Simona Halep a declarat ca americanca este cea mai buna jucatoare din lume. Halep și Williams se vor înfrunta pentru un loc în sferturile de finala de la Australian Open. "Cu siguranta ea este cea mai buna jucatoare…