- Romancele iau cu asalt turneul Premier Mandatory de la Miami. Simona Halep (3 WTA), Mihaela Buzarnescu (53 WTA), Monica Niculescu (138 WTA) și canadicanca Bianca Andreescu (24 WTA) joaca astazi in turul secund. Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) debuteaza la noaptea la Miami contra americancei Taylro…

- Bianca Andreescu, jucatoarea momentului in WTA, a marturisit ca meciul caștigat la Miami contra Irinei Begu (4-6, 7-6/2, 6-2), a reprezentat o lecție pe care spera sa nu mai fie nevoita sa o repete. "Am luptat cat am putut și sunt foarte mandra de mine și de cum m-am descurcat cu toata aceasta situație.…

- Bianca Andreescu a reușit sa faca din nou un meci mare. În primul tur al turneului de la Miami, jucatoarea din Canada, de origine româna, a întors rezultatul fantastic și s-a impus iar în fața Irinei Begu, potrivit Mediafax. Dupa un prim set câștigat de sportiva din…

- Simona Halep cauta, la turneul Premier Mandatory de la Miami, primul titlu WTA din 2019. Are, in total, 18, in 13 ani petrecuți la profesionism. Miami - turul II Simona Halep - Taylor Townsend Sportiva din SUA vine din calificari, iar in primul de pe tabloul principal a trecut flueirand, joi seara,…

- Bianca Andreescu și Irina Begu au ieșit pe terenul de la Miami, dar aversele de ploaie le-au trimis înapoi la vestiare înainte de începerea jocului. Meciul se va desfașura joi seara în jurul orei 20:00, ora României.

- Bianca Andreescu, 18 ani, locul 24 WTA, va juca in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 01:30, cu Irina Begu, locul 70 WTA, in turul I al turneului de la Miami. Nicu Andreescu, tatal Biancai, a vorbit despre succesul acesteia la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells, despre inceputurile…

- Emoții mari pentru rudele din țara ale Biancai Andreescu. Sportiva canadiana de origine romana a caștigat duminica seara finala de la Indian Wells impotriva jucatoarei germane Angelique Kerber.

- Simona Halep (27 WTA) a pierdut incepand de azi șefia in clasamentul WTA, fiind depașita atat de campioana de la Australian Open, Naomi Osaka, dar și de Petra Kvitova. Sportiva noastra a ajuns pe locul 3, la 700 de puncte de locul 2 și la aproape 1500 de japoneza. Serena Williams a urcat și ea pe locul…