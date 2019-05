Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (3 WTA) a plecat, miercuri, la Madrid, acolo unde va participa la prima competiție pe zgura din acest sezon. Turneul de categorie "Premier Mandatory" din capitala Spaniei se va disputa în perioada 4-11 mai. Halep a declarat ca se simte pregatita pentru sezonul de zgura,…

- Jucatoarea din Constanța a anunțat ca nu va putea juca la turneul din Germania, deoarece nu este pregatita mental și fizic în urma maratonului de meciuri disputate în weekend.. Halep a jucat nu mai puțin de trei meciuri în doua zile și a plecat de la Rouen la Stuttgart, însa…

- Turneul de la Madrid va desfașura a 11-a ediție in perioada 4-11 mai. Organizatorii competiției au oferit publicitații lista cu cele 51 de tenismene care au fost acceptate direct pe tabloul principal. Printre acestea se afla romancele Simona Halep și Mihaela Buzarnescu, dar și jucatoarea din…

- Programul zilei de marți de la Miami Open a fost dat peste cap de ploaie, astfel ca toate partidele au fost amânate pentru miercuri. Irina-Camelia Begu și Marius Copil sunt primii sportivi din România care vor debuta la competiția americana, meciurilor lor urmând sa aiba loc în…

- Bianca Andreescu a castigat la numai 18 ani primul titlu din cariera și a urcat pana pe locul 24 WTA. Deși joaca sub culorile steagului canadian, Bianca Andreescu are originile in Romania. Ea este fiica unor emigranți romani care au plecat din țara noastra dupa revoluția din '89. Deși s-a…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 60 mondial, a declarat pentru WTA Insider ca este placut faptul ca are fani atat din Canada cat si din Romania. Ea a laudat-o pe Simona Halep, care in urma cu cativa ani a sfatuit-o sa nu mai joace la junioare. "Romanii sunt peste tot.…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a explicat, in cadrul unei conferinte de presa, cum a ajutat-o pe Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA) sa faca pasul mai repede spre elita tenisului feminin, apoi a explicat de ce o considera pe canadianca de origine romana o tenismena cu un mare potential, scrie Mediafax.Campioana…

- Simona Halep (27 de ani , 2 WTA) a dezvaluit ca a avut un rol important in progresul fantastic al canadicencei cu origini romane Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA). Simona Halep debuteaza la Indian Wells la noapte, de la ora 00:00. Partida contra cehoaicei Barbora Strycova este liveTEXT AICI. „Am vorbit…