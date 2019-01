Bianca Andreescu a pierdut finala de la Auckland

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu, 18 ani, 152 WTA, a pierdut la limita finala de la Auckland disputata în fața experimentatei nemțoaice Julia Goerges, 30 de ani, 14 WTA, scor 6-2, 5-7, 1-6, dupa o ora și 44 de minute de joc.

- Jucatoarea canadianca de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Auckland, dotat cu premii de 250.000 de dolari, dupa ce a trecut ieri, in sferturile de finala, cu 6-7, 6-1, 6-3, de americanca Venus Williams, a șasea favorita a competiției. In semifinale, Bianca…

- Bianca Andreescu isi continua parcursul remarcabil din acest inceput de 2019 si s-a calificat in finala de la Auckland. Jucatoarea din Canada a invins-o pe Su-wei Hsieh (Taiwan), scor 6-3, 6-3, dupa o ora si 22 de minute de joc. "Auckland scoate tot ce e mai bun din mine. Cred ca este foarte…

