- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat primul sau titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala turneului de tenis US Open pe legendara jucatoare americana Serena Williams cu 6-3, 7-5, sambata, la New York. Andreescu, la 19 ani, ocupa locul 15 in clasamentul…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (locul 15 WTA) o confrunta pe americanca Serena Williams (locul 8 WTA), in finala de la turneul de Grand Slem US Open. Sportiva a caștigat primul set.

- Sportiva canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in premiera in finala unui turneu de Grand Slam, ea ajungand in ultimul act la US Open, unde o va infrunta pe Serena Williams. Bianca, in varsta de 19 ani, s-a impus in semifinale in fata elvetiencei Belinda Bencic, scor 7-6, 7-5, dupa…

- Sportiva de origine romana, prima reprezentanta a Canadei care se califica in finala feminina de simplu la US Open, a recunoscut la interviul de pe teren ca traieste clipe de vis. "Nu ma intrebati (n. red. - ce inseamna pentru mine calificarea in finala), pentru ca nu stiu. Daca cineva mi-ar fi spus…

- La doar 19 ani și la prima participare pe tabloul principal de la US Open, Bianca Andreescu a reușit performanța de a ajunge pâna în marea finala. Jucatoarea canadiana de origine româna a vorbit la conferința de presa despre victoria din semifinale contra Belindei Bencic, precizând…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (nr. 27 WTA) a caștigat finala de la Rogers Cup, dupa ce adversara ei, Serena Williams (nr. 10 WTA), a acuzat dureri la spate și a trebuit sa se retraga, la scorul de 3-1, potrivit Mediafax.Bianca Andreescu se afla in avantaj, in primul…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului feminin de tenis de la Toronto, dotat cu premii totale in valoare de 2,83 milioane de dolari, in care o va avea ca...

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka va redeveni numarul unu mondial incepand de luni, desi a fost eliminata de americanca Serena Williams in sferturile de finala ale turneului de la Toronto (Canada), dotat cu premii in valoare de 2,83 milioane dolari, informeaza site-ul WTA. Osaka profita de esecul…