- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, apreciaza ca Bianca Andreescu, noua vedeta a tenisului feminin, are un ''viitor frumos'', dupa ce jucatoarea canadiana de origine romana a castigat titlul la Indian Wells. "Am vazut un rezumat. A jucat foarte bine. Stiam…

- Simona Halep a felicitat-o pe Bianca Andreescu pentru succesul ei de la Indian Wells. Halep spune ca stia faptul ca jucatoarea canadiana de origine romana este capabila sa invinga sportive de top, potrivit news.ro.Citește și: Propunere șocanta! O susținatoare USR-PLUS vrea ca avortul sa fie…

- Indian Wells 2019 s-a incheiat cu o surpriza placuta pentru romani, jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu reusind, la doar 18 ani, sa cucereasca trofeul, dupa ce s-a impus in finala cu 6-4, 3-6, 6-4, in fata mult mai titratei sportive Angelique Kerber. Victoria canadiencei i-a facilitat…

- Bianca Andreescu a castigat la numai 18 ani primul titlu din cariera și a urcat pana pe locul 24 WTA. Deși joaca sub culorile steagului canadian, Bianca Andreescu are originile in Romania. Ea este fiica unor emigranți romani care au plecat din țara noastra dupa revoluția din '89. Deși s-a…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, in varsta de 18 ani, a caștigat turneul de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe germanca Angelique Kerber in finala.Jucatoarea de 18 ani a intrat in istoria turneului, fiind prima care a obtinut trofeul dupa ce a intrat pe tabloul…

- BIANCA ANDREESCU - ANGELIQUE KERBER LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT 2. Bianca Andreescu (locul 60 WTA), tanara de 18 ani din Canada, de origine romana, va juca finala Indian Wells 2019 cu experimentata Angelique Kerber, nr. 8 WTA, fost lider mondial, in varsta de 31 de ani. Meciul are loc…

- Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA) a trecut de elvețianca Stefanie Voegele (29 de ani, 109 WTA), scor 6-1, 6-2 și s-a calificat in optimile de finala de la Indian Wells. Bianca a facut un meci perfect contra lui Voegele, jucatoarea care o eliminase pe americanca Sloane Stephens (4 WTA). ...

- Bianca Andreescu (60 WTA), jucatoarea canadiana de origine româna, obține victorii pe banda rulanta și pare de neoprit în actualul sezon din tenisul feminin. Are doar trei înfrângeri în 25 de partide disputate de la începutul sezonului, a jucat finala la Auckland…