Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 18.09.2019, intre orele 08.30 - 18.00, in municipiul Campia Turzii.

O noua avarie s-a produs azi, in rețeaua electrica a municipiului Turda, fiind afectați mai mulți consumatori din zona Centru și Turda Noua.

Incepand cu 1 august 2019 agentii de la Politia Locala Turda acționeaza in teren cu ajutorul unui biciclu electric tip Ninebot Elite Segway și o trotineta electrica tip Joyor aducand un...

- Localnicii dintr-un catun din muntii Cugirului au fost legati la reteaua electrica pentru prima data in viata lor. De cand se stiu, au folosit lampile si lumanarile. Acum, de cateva luni, in cele 15 gospodarii din Frasinei se poate in sfarsit aprinde becul. Iar femeile sunt fericite: nu mai spala haine…

- O avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica localitatea Ciocarlia de Jos, a avut loc astazi, 16 iulie. Astfel, statia de pompare a apei potabila nu mai poate functiona. In aceste conditii, abonatii din localitatea Ciocarlia de Jos nu vor avea apa la robinete in intervalul orar 08.30 ndash;…

Un apel lansat de o cititoare TurdaNews se dorește a fi un semnal de alarma adresat autoritaților locale și este legat de parcurile copiilor din cartierul Lut și situația care se petrece acolo.

Lupta politica se acutizeaza la Ceanu Mare, meciurile electorale fiind la ordinea zilei intre fostul primar Virgil Pacurar și actualul primar, Liliana Moldovan.

- Delgaz Grid a finalizat o importanta lucrare de investitii in localitatea Oarda care a constat in inlocuirea conductelor si bransamentelor de gaz pe o lungime de 3,4 kilometri. Investitia a carei valoare estimata depaseste 1 milion de lei va imbunatati siguranta si calitatea serviciului de distributie…